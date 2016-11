È ora di andare dal parrucchiere per scegliere il nuovo taglio di stagione. Il dilemma si ripropone anche questa volta ovvero “quale stile adottare”? Cambiare giusto un po’ con la cosiddetta via di mezzo oppure è ora di darci un taglio netto e azzardare per un modaiolo pixie cut? Ecco qui un piccolo excursus tra i tagli di capelli autunno 2016 per scegliere, o almeno prendere ispirazione, lo stile giusto a seconda del gusto e del mood del momento.

Corto, passione d’autunno

Il momento di gloria per i capelli corti non accenna a diminuire tanto che forse potremmo parlare di stagioni più che di momento. Anche quest’anno il trend si rinnova, per la gioia soprattutto delle donne con volti regolari e minuti. Rientrano in questa categoria di stile i pixie cut, addolciti da ciuffi lunghi da modellare con la piastra per realizzare delle morbide onde. Ottima scelta, questa, anche per i capelli ricci: corti sulla nuca ma boccolosi grazie a frange laterali molto corpose che solleticano gli occhi. Lo short bob, altro grande classico degli ultimi tempi, è ancora una scelta very fashion: in questa stagione si porta super liscio per esaltarne il taglio perfetto.

Tagli medi senza scalature

Il trend dei capelli pari a tutti costi è una scelta molto apprezzata anche per le medie lunghezze, lo assicurano gli esperti del settore che decidono cosa va di moda tra i tagli di capelli autunno 2016. Si parla di long bob con le lunghezze che accarezzano le spalle: si porta con la riga in mezzo, con una frangia generosa o con un ricco ciuffo laterale. Tutto nel segno del liscio, ammesse qualche onda in stile retrò solo per le occasioni speciali.

Lungo e messy per chiome vaporose

La frangia, abbinata ai capelli lunghi, conferisce un tocco di puro romanticismo. Questo autunno sembra impossibile non averla, anche nelle versioni maxi e esagerate come le lunghezze delle chiome. Sì alle scalature per apportare ancora più volume ai capelli lunghi che possono essere portati sciolti, pressoché incolti, purché curati e morbidi. Per i raccolti, avanti tutta con lo stile messy per lo chignon, il semi raccolto e la coda, impreziosita da accessori piccoli e romantici.