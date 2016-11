Chocolate mauve, il nuovo colore goloso per le castane

La colorista Hannah Edelman del salone Brush In Hand di New York ha creato questa golosa tonalità ispirandosi ai colori dell’autunno, foglie e frutti di bosco, mescolati ad arte per dar vita a un colore tutto da sperimentare.

Perfetto per le ragazze dalla chioma castana che vogliono dei riflessi particolari senza stravolgere completamente il proprio colore di base. Per creare il chocolate mauve, è necessario schiarire alcune ciocche e poi applicare una tinta in cui sono sapientemente mixate diverse nuance tra cui il viola, l’arancio, il rosa e il marrone scuro. Infine, viene usata la ben più conosciuta tecnica del balayage.

Il chocolate mauve ha avuto talmente tanto successo che la Edelman ha ben pensato di continuare a sperimentare, regolando i riflessi rosati in base al castano su cui si è ritrovata a lavorare, creando diverse tonalità del “cioccolato alla malva”. Le più belle secondo me sono queste:

1) Chocolate Chunky Mauve

Il caramello e il rosa vengono inseriti su ciocche diverse per creare un effetto tridimensionale ed intenso.

2) Chocolate and Strawberry Milk Mauve

La bellezza di questa versione sta nel modo in cui i pigmenti riflettono la luce. La tinta è molto omogenea e super luminosa.

3) Perfect Dark Chocolate Mauve

Un’alternativa per chi ha una base scura, che ama il color cioccolato intenso.

4) Chocolate Mauve with Lilac Lengths

Per le amanti dei lilla e dello shatush.

5) Lavender Tipped Mauve

Le radici scure fanno molto contrasto con le punte pigmentate di lilla e rosa.