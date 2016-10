Quale è il taglio medio ideale?

Inutile ripetervelo ancora una volta: la forma del viso, l’incarnato e il colore degli occhi rendono ogni donna individuale. E anche il taglio di capelli, per enfatizzare tutto questo, deve essere fatto “su misura”. Ma noi donne siamo fatte così; quando vediamo un haircut sulla nostra migliore amica o la celeb di turno che ha appena cambiato look non possiamo fare a meno di ripeterci in testa “i capelli li voglio uguali”. Avviene, ultimamente, soprattutto per i bob e lob, scalati o pari e corposi. Ma il taglio medio ideale quale è? Lo abbiamo chiesto a Roberto Marcon, direttore artistico e brand ambassador per l’Italia di Alterna Haircare.

Quando i capelli sono medi?

«Se facessi questa domanda a 10 clienti prese a campione, probabilmente otterei altrettante risposte diverse. Le lunghezze dei capelli sono sempre classificate in modo personale ed empirico, sia dal parrucchiere che dalle donne in generale. Medio è per me ciò che va oltre il lobo delle orecchie fino a toccare le spalle, superandole al massimo di un paio di centimetri. Medio è spesso la combinazione più dolce che conserva ed esalta la femminilitá del lungo, ma che al tempo stesso ammicca alla voglia di individualità e alla forza del corto».

Quale taglio medio?

«La donna che vuole un taglio di lunghezze medie dovrebbe iniziare con una forma affine al long bob, meglio un filo più corta con una piccola scalatura sui contorni e un’altra appena accennata in superficie. Il tutto texturizzato, ma non sfilato, con lunghi ciuffi che cadono verso il viso, un filo più corti e disconnessi dal resto dei capelli».

Quindi la texture come deve essere?

«Liscia o mossa. In entrambi i casi l’importante è che sia imperfetta perché deve andare a esprimere casualitá e forza».

Un prodotto che consigli?

«Il nuovo Luxe Shape della linea Caviar Style di Alterna Haircare. Quest prodotto serve a creare movimento ed elasticitá. Lo trovo uno strumento indispensabile per avere un capello “nude look”, con una corpositá nascosta e pazzesca».

Il colore che abbineresti?

«Per me sono le leggere discromie quelle che vanno a enfatizzare la texture, indipendentemente dai livelli e dai toni di colore usati».

Il consiglio finale che ti senti di dare?

«Per le donne di statura medio bassa e dal fisico minuto meglio lunghezze che non toccano le spalle altrimenti questo dettaglio – per gli uomini è un punto del corpo molto sexy – rischia di sparire».