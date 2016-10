Buns o più semplicemente “nodi tra i capelli”

Direttamente dagli anni ’90, per un look un po’ matto e po’ alla Sailor Moon, tornano di gran moda i nodi ai capelli! Non più il classico e tradizionale chignon, ma piccoli nodi di ciocche, stretti e multipli, da creare alla rinfusa per una chioma sbarazzina e simpatica.

Creare un’acconciatura di tendenza e che non passi inosservata, non è mai stato così facile. Star, influencer (la prima è stata proprio la blogger Chiara Ferragni, che ha lanciato i bun laterali alla Sailor Moon), ma anche modelle e gente comune, stanno rivalutando questo modo di portare i capelli, per averli in ordine, sentirsi chic, con un tocco punk ma in maniera molto veloce.

Dalla strada alle sfilate il passo è stato breve. Durante le fashion week per la Primavera Estate 2017, sono stati tanti gli stilisti che hanno presentato acconciature fatte di nodi. Annodare è la nuova regola dei capelli più alla moda ed è semplicissimo, molto più che realizzare uno chignon, per il quale generalmente è richiesto un supporto come forcine e crespi.

Come fare? Mettete da parte gli elastici (se non per fermare alla base le ciocche di capelli) e girate su se stessi i vari ciuffi, proprio a formare un nodo. Le punte dei capelli che usciranno dal nodo, saranno perfette per un look da serata danzante e più sbarazzino. Altrimenti, nascondetele nel nodo stesso, in modo da mettere in evidenza solo quest’ultimo e avere un’aria molto più minimale e chic.

Mary

Venus at Her mirror