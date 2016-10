Avete voglia di dare una sferzata di novità alla vostra beauty routine ? Vi siete annoiate di vedervi sempre uguali davanti allo specchio?

La soluzione al vostro problema esiste ! Cosa ne pensate di dare una svolta al vostro look cambiando il colore della chioma?

Credo sia una scelta azzeccatissima per dire “basta” alla monotonia!

Allora, scopriamo insieme tutti i trend colore capelli autunno/inverno 2016-17 da cui lasciarvi ispirare per il vostro beauty change .

Tra i trend colore capelli autunno/inverno 2016-17 ne possiamo annoverare 4 davvero cool!

- 50 sfumature di rosso: le nuances rosse si riconfermano tra i must have per una chioma al top! Che sia un elegante ronze, un grintoso rosso tiziano, uno sfacciato rosso fuoco oppure un sexy cherry brombe, il rosso sarà la scelta adatta per chi ha voglia di osare senza alcuna remora!

ronze

rosso Tiziano

rosso fuoco

cherry bombre

- smokey grey: una delle new entry più cool della stagione sarà la chioma grigia dall’effetto degradè. Si tratta di una tonalità decisamente più sobria del granny (che tende a sfumature lilla/viola) e sarà perfetto da portare spettinato con un taglio corto!

- back to platino: biondo platino o ghiaccio e nuances fredde alla Miranda Priestly tornano a cavalcare la cresta dell’onda per una ventata di gelo e luminosità. Chiome perlate e dall’allure 50’s saranno un tocco da maestro per le donne dalla pelle candida e lunare.

biondo platino

biondo perlato

Insomma, se avete davvero voglia di rinnovare il vostro look, non vi resta che sbirciare tra tutti i trend colore capelli autunno/inverno 2016-17 e scegliere la tendenza che più vi rappresenta!