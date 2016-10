Tendenze capelli 2016: il riccio è il più cool!

Le passerelle delle ultime fashion week, hanno portato davvero tantissime novità, sia nel campo della moda, che della bellezza e dell’hair styiling. Parlando proprio di capelli, volete sapere quali sono le ultime tendenze capelli 2016? Questo è l’articolo giusto!

Conoscete il detto “ogni riccio, un capriccio“? Beh, chi l’ha inventato, non aveva poi tutti i torti!

I capelli ricci sono davvero belli, anche se molto spesso possono essere un cruccio, specialmente se non si sanno curare o non si sa fare la piega. Anche i nostri fidati parrucchieri possono sbagliare, alle volte, e realizzare una piega riccia che su di noi non sta proprio bene. Il segreto, infatti, consiste nell’asciugatura, e nell’utilizzo dei giusti prodotti per capelli ricci.

Tra le tendenze capelli 2016, una delle più diffuse e amate, è sicuramente quella dei capelli ricci. Sulle passerelle di New York, Londra, Milano e poi Parigi, i capelli ricci hanno decisamente dominato.

Vediamo allora che prodotti utilizzare e che tipo di piega realizzare su chi ha questi capelli.

I prodotti giusti, e la piega perfetta, vi aiuteranno ad avere dei ricci bellissimi.

Basta davvero poco: un po’ di tempo per voi e per i vostri capelli, concedetevelo!

Cosa bisogna usare allora per avere dei ricci perfetti? Prodotti che non seccano le lunghezze. Prodotti che nutrono i vostri capelli e che mantengono lo styiling. Abbandonate le schiume, e affidatevi a creme arriccianti che vi aiutano ad ottenere ricci definiti, eliminando per sempre l’effetto crespo.

Anche l’asciugatura è molto importante, preferite sempre il diffusore rispetto al classico phon. Con l’aiuto del diffusore, infatti, permetterete ai vostri capelli di essere raggiunti completamente dall’aria calda e di creare dei ricci perfetti. Risultato garantito, e non ne potrete più fare a meno!

Pronte ad armarvi dei prodotti giusti e del vostro fidato diffusore?!

Chiara.