Capelli: onde effetto glunge

Le onde sui capelli sono un must have già da un paio di stagioni. In origine erano morbide e ben definite, stile old Hollywood, poi è esplosa la mania beach waves, con look naturali e capelli spesso resi materici con mousse e paste modellanti, più o meno effect wet. Uno stile che vince certamente in estate, perché facile da mantenere e perfetto durante le vacanze, quando si abbandonano spazzole e phon. Quest’autunno a vincere, secondo L’Oréal Professionnel, è invece il “glunge”, mix tra il glamorous e il grunge del quale rappresenta una rivisitazione in chiave più chic, gotico e dark ma con un certo sex appeal.

Inizialmente applicato nel mondo del make up e adesso dell’hairstyle, prevede onde molto morbide che creano un effetto “look del giorno dopo”, pur rimanendo super fashion. Si differenzia dal grunge per gli styling più curati ma non del tutto, che spaziano da onde effetto beach a waves lisce e pulite. Spesso è corredato da una frangia, che può essere cortissima o lunga, effetto “tendina”, spesso gringe.