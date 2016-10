Capelli lunghi ben oltre le spalle, molto curati e asciugature quasi naturali: il “quasi” vuol dire effetto lievemente mosso realizzato ad hoc. Il liscio invece è disciplinato, senza ombra di crespo e netto mentre i capelli ricci sono esaltati da asciugature con il diffusore per un boccolo morbido, elastico e vaporoso. Non abbiate paura di esagerare, big is better sembra essere il motto delle chiome curly per le tendenze moda capelli 2017.

Liscio, lucido e morbido

Capelli lunghi oltre le spalle da far fluttuare mentre si cammina. I capelli lisci per le più attente alle tendenze, si portano sciolti e con la riga in mezzo, soprattutto se il viso è regolare. Fate incetta di prodotti anti-crespo perché la prossima stagione questo effetto spiacevole non è assolutamente tollerato, oltre al siero ai semi di lino da districare sulle punte, a fine asciugatura, per una luminosità extra. Per una sera concedetevi il lusso di un capello mosso facendo attenzione a farlo sembrare molto naturale quindi nessun eccesso con la piastra da beach waves.

Riccio super star

Donne con i capelli ricci, smettete di piastrarli o lisciarli con la spazzola tonda. Le tendenze moda capelli 2017 chiedono a gran voce di non maltrattare queste chiome così sbarazzine. Sì ai prodotti giusti, anti-crespo e pro-riccio che diano sostengo all’asciugatura con il diffusore: volume, volume e ancora volume per i capelli ricci, sia che siano lunghi oppure corti.

Bob, un vero evergreen

C’è sempre un’eccezione alla regola. Se quest’anno il fashion diktat per i capelli coniuga volume e lunghezze, l’eccezione è il bob. Il caschetto resiste anche in questa stagione ma nella versione media e asimmetrica, oppure molto liscio e corto per enfatizzare il perimetro del volto: uno styling molto deciso quanto bon-ton, ideale pr capelli fini.

La frangia è maxi

Prima o poi sapevamo che doveva accadere e questa sarà la sua stagione. Le tendenze moda capelli 2017 dicono tutte le stessa cosa: non importa che il capello sia liscio o riccio, la frangia non può mancare. Maxi ovviamente per accompagnare le chiome lunghe di questa stagione. L’importante è scegliere la forma giusta per il proprio viso ma per il resto è tutta una questione di volumi.