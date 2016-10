Le tendenze capelli lunghi autunno 2016 si possono riassumere in una parola: scalature. In questo modo si conferisce volume ai capelli lunghi, e si evita che risultino troppo “pesanti” e piatti, soprattutto se fini. Per le capigliature più boccolose, le scalature permettono di alleggerire la chioma senza intaccarne la vaporosità.

Ecco cinque regole per evitare l’effetto “piattume”:



Taglio, a tutte scalature

Sono super gettonate quest’anno per chi ha i capelli lunghi, e magari anche fini: le scalature rispondono alla necessità di quante vogliono apportare volume alle chiome. Il consiglio è quello di non scalare troppo la parte superiore dei capelli, per non far risultare troppo sottili le punte. Meglio quindi concentrarsi sulle lunghezze, per trovare la giusta proporzione tra lunghezza e volume.

Attenzione sotto la doccia

Per valorizzare il taglio, quando si fa la messa in piega a casa, è bene seguire alcune piccole regole pro-volume, iniziando già da quando si è sotto la doccia. Utilizzare shampoo e balsamo delicati e volumizzanti è un must per la bellezza e la salute dei capelli. Inoltre è opportuno distribuire il conditioner solo sulle punte: le radici non si appesantiscono, le estremità invece sono nutrite e si districano con facilità.

Prodotti pro volume

I prodotti che preparano e proteggono le chiome durante l’asciugatura sono irrinunciabili nella routine di bellezza per valorizzare le tendenze capelli lunghi autunno 2016. Parliamo quindi di mousse o altri prodotti spray da applicare sui capelli bagnati e già tamponati, con tanto di massaggio sulle radici. In questo modo andremo a creare una guaina protettiva sul fusto dei capelli, che permette di ottenere il volume tanto ricercato.

Styling a testa in giù

Munirsi di un phon professionale e iniziare l’asciugatura a testa in giù sono due step fondamentali per non avere capelli piatti. Come? Basta muovere delicatamente la chioma con le mani, sotto il getto di aria calda: in questo modo si “scollano” le radici e si evita l’effetto piatto a fine asciugatura. Non resta che prendere una spazzola tonda per terminare la messa in piega. E poi un getto di aria fredda sui capelli, per fissare il tutto ed eliminare l’elettricità.

Il colore giusto

Giocare con il colore permette non solo di valorizzare il taglio ma anche di apportare tridimensionalità. Le sfumature ramate o biondo miele, rispettivamente per capelli castani e biondi, e l’alternanza di questi riflessi tono su tono, rappresentano la scelta giusta per un effetto volume garantito.