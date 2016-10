Gli hairstyle di questo autunno sono tutti accomunati dalla leggerezza, caratteristica che diventa distintiva soprattutto dei tagli particolari per capelli lunghi. Questo si traduce, nella pratica, in scalature super fashion: accennate sul ciuffo laterale come Olivia Wilde oppure ben visibili sulle lunghezze per capelli voluminosi come Giselle Bundchen, in questa stagione, non se ne potrà farne a meno.

Riga in mezzo e scalature

Quello che molte donne cercano, in tema di tagli particolari per capelli lunghi, è la praticità unita ad un tocco di glamour: ecco perché le chiome incolte, o quasi, non passano mai di moda. Per essere al passo con le ultime tendenze sono necessari piccoli accorgimenti di stile: la riga in mezzo è un must have, come si è visto su molte passerelle. Il match perfetto è con le scalature, perché apportano movimento e leggerezza alle chiome che altrimenti potrebbero apparire piatte. Sono particolarmente indicate per le donne che hanno una capigliatura folta o per chi vuole ravvivare i capelli mossi: l’ideale è dare qualche colpo di spazzola tonda solo sulle punte soprattutto nel momento dell’asciugatura.

Al parrucchiere si possono chiedere anche delle scalature a V: realizzate da metà della nuca fino alla punte, sembrano disegnare una v nella sezione centrale della capigliatura: sono bellissime con il superliscio.

Giocare con frange, ciuffi e colori

Per realizzare dei tagli particolari per capelli lunghi si può giocare con ciuffi e colori. La frangia è tornata alla ribalta: quest’anno si porta lunga, anche aperta sulla fronte, per sentirsi delle moderne Brigitte Bardot. Se il ciuffo laterale è irrinunciabile, non resta che esagerare e sfoggiare un side swept: la riga laterale è decisa, raccoglie buona parte dei capelli sul capo che ricadono corposi ma leggeri su un lato del viso grazie alle scalature. Cara Delevingne docet.

Per quanto riguarda il capitolo colorazione, le sfumature sono molto indicate sui tagli particolari per capelli lunghi. Il color caramello è ottimo per creare dei punti luce, ma splendidi sono anche il bronde o l’écaille: due ottime soluzioni per dare maggiore carattere al taglio scelto.