Tagli medi autunno 2016, la frangia copre la fronte

Facili nello styling, adatti a chi ama l’effetto mosso e spettinato o il liscio naturale, perfetti per tutte le fan della frangia (il must have della stagione): stiamo parlando dei tagli medi di capelli per l’autunno 2016. Tra medium bob e ricci esplosivi, vediamo quelli più in voga per questa stagione.

Taglio medio, frangetta lunga

Non importa se i capelli sono lisci come spaghetti, mossi oppure molto ricci: alla frangetta morbida non si può dire di no. Soprattutto se lo stile scelto è quello del taglio medio: portato con la frangia, conferisce moderna sensualità al volto. Per tutte le donne che non vogliono rinunciare ad essere à la page, anche se non sopportano la frangia morbida, si può adottare lo stile fringe: parliamo della frangia morbida e medio lunga che sulla fronte si divide in due.

Ad ogni capello lo stile giusto

Quando si sceglie un nuovo taglio di capelli, occorre fare i conti con il tipo di capello da trattare e anche con le proporzioni del viso, da rispettare o da regolare con il taglio giusto. Per i tagli medi autunno 2016 c’è una buona notizia perché vanno bene per ogni capello e ovale. Per chi ha i capelli mossi, la parola d’ordine è volume: un taglio medio asimmetrico o anche leggermente scalato è quello che ci vuole. Stessa scelta per i capelli ricci che sono davvero di grande tendenza: nessuna paura di esagerare, scatenatevi in ricci esplosivi e ben definiti. La frangia in questi casi è lunga e morbida, per un’aria romantica e grintosa allo stesso tempo. Per le amanti del rétro anni ‘80, l’ispirazione viene da cult dell’epoca, come Fame e Flashdance. E i capelli lisci? Anche in questo caso il taglio medio è perfetto, impreziosito dalla frangia: la riga è centrale e le lunghezze sono lisce ma morbide. Per la sera, invece, con la piastra possiamo realizzare in un attimo un super liscio. Per un look strong, il trucco ha i suoi punti di forza negli occhi, delineati dalla matita, mentre le labbra sono rigorosamente nude.