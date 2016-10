Capelli: tutti i tipi di frangia più hot del momento

La frangia è qui, è ritornata prepotentemente e si è aggiudicata il primo posto in classifica in fatto di cappelli alla moda. Ricordi il mio articolo dove ti parlavo di tutti i trend capelli 2017? La frangia era la regina incontrastata!

Hai deciso di rivoluzionare il tuo look? Vuoi una frangia fantastica? Vuoi essere alla moda, comoda ma originale? No worries! Prima di partire ti svelo un segreto: la frangia sta bene davvero a tutte!

Bene, ora che ti ho tranquillizzata partiamo con una carrellata di idee con tutti i tagli con frangia più “in” e alla moda per il 2017.

Frangia lunga di lato. Un taglio comodissimo e perfetto se ancora non sei sicura di volere una frangia a tutti gli effetti. Ottimo anche in fase di ricrescita.

Frangia lunga geometrica. Ottima per i capelli lisci e dritti, evitala se sei riccia. Sfina il viso e i lineamenti, ottima per nascondere mascele e zigomi troppo pronunciati. Provala con il taglio più hot del momento: il lob e il bob, qui trovi una gallery di idee per i tuoi capelli.

Frangia irregolare. Facilissima da mantenere (non necessita di alcuna piega!) Fenomenale sui capelli mossi e ricci (qui trovi una gallery di tagli mossi e ricci).

Frangia corta. Un tipo di frangia diverso, molto giovanile. Fa apparire subito più ampia la fronte. Perfetta con i tagli corti. Dai un’occhiata a questa gallery di tagli corti.

Frangia con apertura centrale. Il modo più comodo e naturale per portarla. Non sta bene a tutte. Perfetta su visi ovali e tondi.

Beh ora che sai che tipi di frangia esistono che ne pensi di dare un’occhiata a questa gallery di tagli con frangia? Rimarrai senza fiato e troverai quello giusto per te, assicurato! Qui invece ti svelo tutti i colori moda per i capelli 2017.

Spero di esserti stata utile, ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissimi consigli utili per rispondere a tutte le tue domande.