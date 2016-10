Look semplici ma di grande effetto grazie alle lunghezze XXL e alla riga in mezzo: questi i trend per i tagli di capelli lunghi autunno 2016. Se la capigliatura è riccia e morbida, le chiome vanno portate ben curate e vaporose, senza ombra dell’effetto fizz. Per tutte le altre donne, la moda impone che i capelli si portino morbidi come dopo un’asciugatura naturale. Per la sera il finish è senza dubbio quello del super-liscio.

Lisci e riga in mezzo

I tagli di capelli lunghi autunno 2016, per le donne che hanno chiome lisce guardano agli anni ‘70. Le lunghezze sono eccessive e pari, “taglia XXL”: quindi nessuna paura di esagerare. La sera questo taglio di capelli è molto versatile: il super liscio da piastra è quello che ci vuole per un look molto deciso. La riga è netta e si porta in mezzo se le lunghezze sono lasciate sciolte, mentre si può optare per la riga da un lato se si decide di raccogliere i capelli in una coda, sia alta che bassa. Altra possibilità, che non necessita invece di piastra, è quella di portare i capelli tutti all’indietro, anche con un effetto bagnato: le lunghezze sono lasciate morbide e l’effetto è da vera diva sexy.

Capelli ricci, anche frisè

La riga centrale si adatta perfettamente anche ai capelli ricci: in questo modo il taglio di capelli lungo e scalato viene enfatizzato nella sua perfezione. Un’accortezza per tutte le donne che di natura hanno le chiome leonine è quella di usare ottimi prodotti per la cura e la definizione del riccio: l’effetto crespo non è tollerato. Quindi no al fizzy, sì al frisè: a volte ritornano e questo è quello che accade anche in fatto di capelli e stile, anche se solo per le serate più pazze o glam.

Dettagli di stile

Se i tagli di capelli lunghi autunno 2016 prevedono lunghezze eccessive, ben definite con tagli netti, alla riga in mezzo c’è sono un’eccezione ammessa: la frangia, che in questa stagione spopolerà. I capelli lunghi, inoltre, offrono la possibilità di realizzare anche molte acconciature. Per quest’anno i grandi classici sono rappresentati dall’half bun, bellissimo con i capelli boccolosi; la coda bassa per capelli sia lisci che mossi; le trecce laterali per un look romantico e alla moda.