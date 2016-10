Capelli, i tagli che fanno sembrare più magre

Scalature per chiome lunghe e ciuffi che arrivano fino agli zigomi per sottolinearli con delicatezza: ecco due importanti accortezze, utili da tenere a mente quando si sceglie tra i tagli che fanno sembrare più magre. E questo vale sia per chi sfoggia chiome fluenti sia per chi ha optato per i capelli corti: per ottenere un vero effetto “lifting” bisogna quindi calibrare le proporzioni del viso con le lunghezze dei capelli per ottenere l’effetto desiderato. Vediamo che tagli dovete chiedere al vostro parrucchiere di fiducia per assottigliare il viso.

Long bob, stile versatile

È uno dei tagli più amati dalle donne di tutte le età anche perché il long bob è uno stile che si adatta a tutti i tipi di capelli. È un taglio molto versatile e un’ideale cornice per il volto: ecco perché è sempre una buona opzione da prendere in considerazione tra i tagli che fanno sembrare il viso più magro. La lunghezza ideale? Il “lob” deve sfiorare le spalle e non andare oltre: in questo modo si riescono a “snellire” le guance. Sono ammesse anche delle lievi scalature per un effetto ancora più soft.

Capelli lunghi ma scalati

Sono molte le donne che non sanno rinunciare ai capelli lunghi: sono il simbolo della seduzione e in molte non prendono affatto in considerazione la possibilità di sfoltire le chiome. Se l’obiettivo è quello di scegliere uno tra i tagli che fanno sembrare più magre senza rinunciare alle lunghezze, c’è una sola soluzione: le scalature. Con questo accorgimento, si crea movimento e si distoglie l’attenzione da un viso paffuto. Parlando di volumi, mai farli eccessivi all’altezza degli zigomi oppure l’effetto cercato svanirebbe nel nulla.

Ciuffo laterale per chiome corte

Se i capelli sono corti, oppure lo stile scelto è quello del medium bob, il ciuffo laterale è un must. Se si vuole ottenere l’effetto “viso magro”, in questo modo sarete certe di non sbagliarvi, e il vostro taglio acquisterà in grinta. La lunghezza giusta del ciuffo? Deve arrivare poco oltre lo zigomo, in modo da creare movimento e calibrare la proporzioni dell’ovale. La frangia invece, il grande ritorno di questa stagione, si porta lunga e non deve superare il naso.