Taglio, colore e styling: tanti consigli per voi

Un paio di giorni nella capitale e una visita al salone di bellezza, in Piazza di Spagna, dei fratelli Giuseppe e Carlo Tessier mi hanno permesso di scoprire i trend per capelli di questo inverno.

Ora bando alle ciance… e parliamo di tagli per ogni lunghezza, di colori e ovviamente di styling!

Per quanto riguarda i tagli lunghi si lavora sulle sfumature permettendo di ottenere un look che anche dopo qualche mese rimane bello e soprattutto non risulterà appesantito.

Riassumendo: niente tagli “netti”, optate per le scalature.

Di tagli medi ne abbiamo parlato “quasi allo sfinimento” … lob (long bob) e bob sono ancora e saranno i più scelti dalle star e non solo.

Per i tagli corti non ci sono dubbi, il trend è il pixie cut!

Colori, colori, colori…pastello!

Se avete voglia di cambiare ecco qualche spunto per voi e un consiglio utile per ottenere una resa soddisfacente. Tra i colori che mi sono stati segnalati c’è il rosa, l’azzurro e il grigio !

Si tratta di colorazioni decisamente impegnative ma per ottenere un risultato ottimale sarebbe meglio partire da basi chiare (da capelli biondi) o procedere alla decolorazione.

Se avete voglia di optare per soluzioni più “tranquille” prendete nota:

Il biondo diventa “freddo”

“Burgundy ?.. Si, bold! Una colorazione forte che acquisisce ancora più carattere..un esempio quello della bella Lily Collins !

E ora qualche consiglio per lo styling:

Per i capelli lunghi, a parte le onde morbide e destrutturate, sarà molto in voga il liscio! Dimenticate il liscio perfetto.. la resa più cool per questo inverno è “l’ effetto spettinato” .

Per i capelli di lunghezza media vince il “mosso” che rispetto alla stagione estiva acquisisce volume.

E per il pixie cut ? Si lavora a soluzioni personalizzate e strutturate !

Ci tengo a ringraziare Giuseppe Tessier per la disponibilità e per il tempo riservatomi!