Frangia, in autunno è wild

“5 ragioni per cedere alla tendenza frangia questo autunno”, spiega L’Oréal Professionnel, che nel delineare gli IT Looks di stagione prevede anche frange scomposte e messy, irregolari e ricercate che accompagnano chiome lunghe, medie e corte e ne fanno una sorta di accessorio passepartout, capace di rinnovare il solito look con una semplice… sforbiciata!

Un accessorio, dicevamo, capace di rivoluzionare il look e adattabile a ogni volto, che si tratti di una lunghezza a tendina in mood seventies, cortissima in stile vintage, spessa e cadente sugli occhi. «Una bella frangia va mantenuta. Evitate a tutti i costi il fai da te, e fate una visita al vostro parrucchiere ogni volta che vi sembra di avere qualche centimetro di troppo. E perché non trasformare la velocità di ricrescita in un’arma per rendere versatile il vostro stile? Se la frangia è un po’ lunga, potete portarla su un lato, trasformandola in un ciuffo», spiegano sempre da L’Oréal Professionnel.

Nella gallery, più di 40 proposte catturate dai catwalk autunno e inverno 2016-’17 >