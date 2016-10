Nuovi tagli di capelli Autunno Inverno

Questo autunno per quanto riguarda i capelli ci sono tantissimi trend; sulle passerelle abbiamo visto tornare la frangia in tutte le sue sfumature, sia sui capelli lunghi che su tagli medi e corti, anche i ricci in stile anni 80 sembrano tornati alla ribalta. Vediamo insieme i nuovi tagli di capelli per questa stagione!

Padrone di questo Autunno/Inverno 2016 sarà la treccia, ed i tagli più adatti per riuscire a ricreare acconciature sono quelli lunghi e poco scalati, che stanno bene anche lasciando i capelli lisci. Il mese scorso vi avevo mostrato una treccia veloce da fare e dal risultato davvero wow!

Un’altra moda che sembra tornata e vi ricatapulterà negli anni ’80 è la riga al centro, portata sui capelli lunghi e mossi, senza frangia in questo caso ma con un leggera scalatura davanti. Certo i tagli medi sono quelli più facili da gestire: questo autunno mi sono lasciata convincere anche io (ve lo racconto su www.shoesbagsandcakes.com): dopo anni di capelli lunghi, fino a metà schiena, ho ceduto al taglio medio, i capelli arrivano all’altezza delle spalle, io li porto con la riga di lato e le punte leggermente mosse.

La comodità nel lavare ed asciugare i capelli in un lampo è davvero evidente, la lunghezza è perfetta perché mi consente di legarli ed acconciarli se ne ho necessità e posso lasciarli sciolti senza che siano disordinati.

Un altro taglio che mi piace molto è il bob asimmetrico mosso, come quello sfoggiato da Cara Delevigne, anche il colore mi piace molto con le meches biondo freddo miste a riflessi castani più caldi.

Chi ha la fortuna di avere i capelli ricci può invece puntare sull’effetto volume, sfoggiato dalle modelle durante la sfilata di Stella Jean, leggermente scalati sul davanti, ad altezza spalle e super voluminosi, comodi anche per chi non vuole perdere ore per lo styling dei capelli!

Quali sono i tagli che preferite per questo autunno? E quali colori? Fatemelo sapere sul blog!

