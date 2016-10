Idee e consigli per i capelli raccolti

Uno dei numerosi vantaggi dei capelli raccolti, oltre ad essere più pratici e veloci, è quello di poter scegliere tra una gamma sempre diversa di stili e acconciature, da modificare a proprio piacimento, reinventare e personalizzare.

Invece di optare per la classica coda o per una semplice treccia, infatti, perché non rinnovare un po’ lo stile del raccolto? Se siete a corto di ispirazioni per il vostro look, non vi resta che prendere spunto da queste idee per creare la vostra acconciatura perfetta!

Coda bassa intrecciata: la coda, si sa, è la soluzione più facile e rapida per legare i capelli. Invece di una banale ponytail, però, si può ricorrere ad un’acconciatura molto più d’effetto ma altrettanto semplice da creare! Bisogna fare prima una normale coda bassa, lasciando libere due ciocche abbastanza spesse sul davanti; basta poi tirare indietro la ciocca destra sul lato sinistro della coda e viceversa, incrociandole e fermandole con un altro elastico. Il risultato è davvero elegante, e di sicuro non vi lascerà deluse.

Trecce laterali: questo tipo di hairstyle è indicato soprattutto per le lunghezze medio/corte, e riesce a dare volume anche ai capelli più fini o piatti. Partendo quasi dall’attaccatura, occorre creare due trecce da fermare insieme sulla parte posteriore della nuca. Per rendere l’acconciatura più voluminosa basta allentare i nodi delle trecce, per un effetto finto-spettinato da favola.

Twisted ponytail: si chiama twisted ponytail, ed è una bellissima variante della più nota coda di cavallo. Prendendo le due ciocche che incorniciano il viso, bisogna attorcigliarle su se stesse, per creare l’effetto twisted; basta poi portarle all’indietro ed incorporarle alla normale coda, legando tutto insieme.

Messy bun: per creare l’ormai famoso “raccolto disordinato”, tutto quello che occorre è tirare su i capelli come se stessimo facendo una coda alta (o bassa, a seconda di dove vogliamo raccoglierli), girarli come per creare un “tubo”, e poi avvolgerli su se stessi circolarmente, fissando il raccolto. Il tocco in più? Tirare fuori qualche ciocca e capello per un vero effetto messy.