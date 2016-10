Capelli, come pettinarsi con la sciarpa

Sciarpone di lana taglia XXL, maglioni a collo alto over size… Quest’inverno la moda casual chic che arriva dallo street style è lo stile da sfoggiare per dare un tocco cool al look. E per i capelli, lo styling che meglio si abbina è quello un po’ arruffato e otticamente poco curato. L’imperfezione, ormai, è un trend più che sdoganato, ma tutt’altro che casuale. La cura c’è e non si vede, e il fattore glamour sta proprio nel riuscirci con nonchalance.

Come pettinarsi per non sembrare goffe e con qualche chilo in più visto il volume dei capi pesanti? Ecco i tre must da replicare:



Capelli sciolti: riga in mezzo, texture naturale e chioma da portare dentro il cappotto, la sciarpa o la maglia a collo alto. I ciuffi davanti vanno lasciati liberi. L’ispirazione? Lo stile della it-girl Olivia Palermo.

Coda: bassa e minimal, con le ciocche che coprono le orecchie. Per aggiungere un po’ di imperfezione “voluta” fermate le lunghezze con il secondo giro di elastico.

Chignon: alto e con ciuffi fluttuanti. Per ottenere questo effetto non può essere l’acconciatura salva capelli sporchi, ma dovete realizzarlo con la chioma setosa e un po’ ribelle tipica di quando è appena stata lavata.