Il capello e l’arte della “messa in piega”

Forse i più giovani non lo ricorderanno, ma la visione di mamme, nonne e zie sotto il casco o con i bigodini sulla testa è entrata ormai nell’immaginario. Non solo dal parrucchiere dove, fateci caso, il casco sembra essere sparito, come se appartenesse a un’era geologica ormai lontana o trasformato in forme che del vecchio strumento asciugacapelli poco ormai ha mantenuto e, insieme al bigodino, rimpiazzati da altri strumenti per la “messa in piega”. Quella che un tempo si chiamava così e che riporta alla memoria teste iper-cotonate, volumizzate, immobili e inamovibili, con ciuffi ordinati al millimetro, sfidanti la forza di gravità e a prova di intemperie, ottenuta con, dicevamo, casco e bigodini e lacca come se piovesse.

Che fine ha fatto tutto ciò? Sostituito da accessori sempre più sofisticati e moderni: phon a prova di ultrasuoni, spazzole che più rotanti non si può, piastre che lisciano più di un ferro da stiro. Ma soprattutto da prodotti che non si limitano più alla sola lacca e con un tale grado di tecnologia e know how da esaudire ogni minimo desiderio: capelli extra lisci o ricci, onde di ogni tipo, texture dalla più wet alla più opaca, sostegno e volume in grado di restare inalterato per giorni. Tra i brand leader in questo campo, Alterna che, con le diverse linee di prodotti, è in grado non solo di curare il capello fin dalla fase di lavaggio, ma di accompagnarlo in un percorso di salute e bellezza fino allo styling finale, con prodotti frutto della più elevata tecnologia e ingredienti a base di caviale, rigenerante e anti-ossidante, ricco di lipidi e bambù.

Tra le ultime novità, la linea Bamboo Smooth Anti-Frizz AM/PM System, un nuovo trattamento in due step che lascia i capelli liberi dal crespo per 72 ore e una piega liscia che dura più a lungo, dimezzando i tempi di styling e asciugatura. PM Overnight Smoothing System è il primo trattamento notturno che elimina il crespo mentre si dorme, rinforza e idrata la chioma e si assorbe senza lasciare tracce. AM Daytime Smoothing Blowout Balm, leviga le cuticole, creando uno schermo protettivo per bloccare l’umidita e l’effetto crespo e riduce i tempi dello styling del 30 per cento. Caviar RepairX Multi-Vitamin Heat Protection Spray è invece lo spray multi-vitaminico che ripara i danni esistenti e previene quelli futuri. Istantaneamente aiuta a riparare i capelli indeboliti e gli steli stressati migliorando efficacemente la protezione contro gli agenti aggressivi esterni sia meccanici che termici. Questo spray oltre che rafforzare lo stelo del capello gli fornisce una leggera idratazione senza appesantire. Caviar Anti-Aging Miracle Multiplying Volume Mist è un trattamento styling multi-tasking che nutre, rimpolpa e preserva la salute di ogni stelo, offrendo allo tempo stesso il doppio del volume. Basta vaporizzare su capelli umidi e ben tamponati e procedere alla piega incoraggiando il volume con le dita o con una spazzola e procedere allo styling come di consueto. Mentre della stessa linea, Caviar Anti-Aging Bodybuilding Thick & Full Volume Mousse è una styling-treatment mousse che non appesantisce ma ispessisce e rinforza i capelli aumentando il diametro dello stelo di ogni capello. Lascia una sensazione di benessere con un’esplosione di volume. Massaggiare sui capelli umidi prima del brushing.

Le regole per una piega perfetta? Sempre le stesse:

– dopo il lavaggio, applicare un prodotto riparatore del fusto a seconda del risultato da ottenere

– asciugare alla perfezione con un phon

– utilizzare la piastra quando i capelli sono asciutti

– applicare un buon prodotto post-brushin a seconda della piega: volumizzante, lisciante, effetto wet, riparatore e illuminante.