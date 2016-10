Frangia: come portarla questo inverno

Se avete voglia di rinnovare il vostro hairstyle, ma non sapete proprio da dove iniziare, la soluzione giusta per voi potrebbe essere quella di optare per la frangia, uno dei trend di questo Autunno/Inverno 2016-2017.

Oltre ad essere versatile e sempre attuale, la frangia ha il potere di cambiare radicalmente l’aspetto del viso, incorniciandolo e facendo risaltare lo sguardo. Per essere sicure di scegliere il taglio giusto, allora, diamo un’occhiata ai vari tipi di frangia e a come si adattano a ciascun tipo di viso!

Frangia scalata: irregolare e sbarazzina, questo tipo di frangia si adatta a qualsiasi tipo di viso, e non richiede troppi prodotti di styling. L’ideale, infatti, è lasciare le ciocche in libertà, per far risaltare ancora di più l’effetto “disordinato”. La lunghezza tocca le sopracciglia, e non va oltre.

Lunga e laterale: ideale se non si ha una fronte troppo alta, incornicia dolcemente il viso e dà volume ai capelli. La parte finale si fonde con il resto dei capelli, ed è consigliabile asciugarli con una piega liscia.

Bombata: per minimizzare l’effetto ottico della fronte alta, si può ricorrere ad una frangia regolare ma leggermente bombata, in modo che i capelli non risultino troppo piatti (cosa che andrebbe ad aumentare l’effetto “viso allungato” che vogliamo scongiurare) e che la capigliatura acquisti volume nel suo complesso.

Frangia lunga: indicata per chi ha un viso squadrato o irregolare, dal momento che va ad assottigliare l’ovale. È consigliabile, inoltre, per chi ha i capelli lisci e fini, poiché va asciugata sempre liscia. Da evitare se avete un viso rotondo o allungato, e soprattutto se i vostri capelli sono ricci.

Frangia corta: da scegliere se avete un viso tondo, perché aiuta ad assottigliare la forma del volto. È facile da gestire, sbarazzina e molto gettonata.