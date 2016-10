Capelli: tra moda e bellezza

Spesso moda e bellezza vanno a braccetto e si influenzano a vicenda. L’Oréal Professionnel, nel delineare gli IT Look autunno e inverno prende spunto proprio da alcuni dettagli catturati dai catwalk per dare vita agli hair trend che domineranno la stagione. Ecco allora le frange che ispirano le hair fringe, le frange (appunto!) delle acconciature che diventano scomposte, irregolari ma sempre ricercate. Gli angeli di Victoria’s Secret invece, e in particolare le loro chiome ondulate, diventano il punto di riferimento per waves glamorous, morbide e sexy. Sempre onde, ma più “vissute” per il trend “glunge”, effetto scomposto ma ordinato. In ambito colore, invece, dopo l’hair contouring della scorsa stagione ecco l’hair strobing che anziché scurire, schiarisce i lineamenti e illumina il volto.

ONDE GLAMOROUS

Gli angeli di Victoria’s Secret sono tra le donne più influenti al mondo nell’ambito del beauty e del fashion, ormai vere icone di stile che ispirano con un hair look wavy e glamour insieme. Il brand ha reso le sue modelle estremamente iconiche, soprattutto grazie ai loro capelli sexy e con un leggero “effetto spiaggia”, una firma glamour che stabilisce l’identità del brand che offre ogni anno una delle sfilate più belle.

GLUNGE

Il “Glunge” (mix tra il glamorous e il grunge) è un nome di tendenza che è emerso di tanto in tanto, riferito a qualcuno con un look particolare, gotico e dark ma con un certo sex appeal. Inizialmente applicato nel mondo del make up e adesso dell’hairstyle, prevede onde molto morbide che creano un effetto”look del giorno dopo”, pur rimanendo super fashion.

FRINGE

Abiti e accessori delle passerelle ispirano i capelli con frange irregolari e ricercate.

HAIR STROBING

Diversamente dal contouring che è ideale per armonizzare la forma del viso, schiarendo e scurendo aree della capigliatura selezionate ad hoc, il servizio Hair Strobing mette in luce i lineamenti desiderati, esclusivamente con le schiariture. Perfetto per ogni base. È il nuovo servizio colore illuminante, per evidenziare i lineamenti del viso.