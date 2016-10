Frangia gringe, lunga ma con moderazione

Dalle passerelle ai servizi fotografici del momento, le modelle o celeb con le frangette maxi sono in aumento. Alcune la preferiscono importanti e piene ma per chi ha i capelli sottili, in fase di ricrescita o per chi è una devota della riga in mezzo, la frangia gringe è lo stile giusto. Aperta al centro della fronte, questa frangia è morbida soprattutto se il capello è particolarmente corposo; è interessante anche nella versione super liscia in presenza di un’acconciatura importante. Uno stile, mille interpretazioni.

Una sbarazzina frangia medio lunga

Ma cosa vuol dire gringe? Come spesso accadde nella lingua inglese, alcuni trend nascono dalla fusione di due parole: in questo caso parliamo di frangia (fringe) in crescita (grown out). Ecco che viene naturale creare il neologismo fringe con il quale diventeremo presto amiche perché consente di non andare spesso dal parrucchiere per la classica spuntatina. E poi quest’anno va di moda avere la frangia lunga, quindi il trend è in linea con i fashion diktat del momento.

Sì alla gringe, ecco perché

La sensuale Brigitte Bardot aveva già adottato la frangia gringe a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60: la sua era molto corposa e presentava quella morbida apertura al centro della fronte tipica di questo stile. In questo modo i capelli ricadevano al lato degli occhi, sottolineando la maliziosa innocenza del suo sguardo. Oltre alla bellezza di questo stile è bene sottolinearne la praticità e quindi i vantaggi: non richiede una cura maniacale, sembra una scalatura al taglio che abbiamo scelto e al quale si dona movimento; apporta una timida morbidezza anche ai tagli corti. E poi, cosa di non poco conto, copre delle sopracciglia spettinate o ancora non perfette, eventuali brufoli o arrossamenti.

Uno stile che conquista

La frangia gringe ha conquistato da qualche tempo le star più famose che spesso ne hanno fatto sfoggio sul red carpet. In fondo questo è sempre uno dei momenti migliori per fare annunci o per lanciare nuovi trend: perché “limitarsi” alle migliaia di follower su Instagram? La prima della lista è Alexa Chung che da tempo sfoggia orgogliosa il suo stile gringe. Il fascino della frangia aperta ha conquistato anche le dive da tappeto rosso come Jennifer Lopez, Emma Stone, Jessica Alba, Sienna Miller e la regale Kate Middleton.