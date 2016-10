Acconciature da sposa per capelli medi

Facile trovare un’acconciatura per il matrimonio tutta elaborata e che lasci a bocca aperta se il nostro soprannome è Raperonzolo… Ma se la vostra chioma arriva a dir tanto alle spalle che si fa? Beh, di certo non si può essere da meno!

Extension a parte, scopriamo assieme come un taglio di capelli medio possa davvero avere una marcia in più anche nel ‘big day’.

Raccolto alto e selvaggio. Se i capelli arrivano poco sotto il mento e sono un po’ sbarazzini, acconciateli così: raccoglieteli tirandoli bene sopra la nuca e lasciate fluire libera la coda, inspessendola con dell’apposito spray texturizzante. Per fissare il risultato, puntate su un piccolo accessorio gioiello o su un fermaglio di fiori.

Un nodo glam. Ci sono certe acconciature ‘pigre’ che ci facciamo quando siamo di fretta, in due minuti. Beh, con qualche accorgimento potrebbero diventare addirittura ‘materiale’ da matrimonio: vi siete mai accorte di quanto sia elegante un bel nodo basso e morbido a raccogliere la chioma? Rendete i capelli lucenti con un prodotto per la brillantezza e chiudete in bellezza con un cerchietto chic.

Mezzo-chignon da star. Il mezzo chignon è un’acconciatura che ha preso piede negli ultimi anni, grazie anche ad alcune celebrità che l’hanno sfoggiata sia sul red carpet che nella vita quotidiana. Se vi immaginate come una sposa dall’ aspetto disinvolto e non troppo formale, ve lo consigliamo fortemente. Raccogliete i capelli sopra la fronte e ai lati del capo in uno chignon alto, lasciando fluire il resto della chioma.

Sciolti con treccia. Chi ha mai detto che le trecce siano appannaggio solo delle Barbie dai capelli chilometrici? Lasciate sciolti capelli e create una treccia decorativa partendo dal ciuffo e scendendo via via lateralmente. Un’acconciatura deliziosa che vi darà un aspetto naturale e fresco.

Onde rétro. Capelli sciolti che acquistano movimento grazie a morbide onde modellate ad hoc con una mousse e lucidate con uno spray per il finishing. Un’idea che si ispira ai look della Hollywood anni ’40 e ’50 per spose ricercate. Marilyn sarebbe fiera di voi.