Copia i look delle star: la coda bassa

Facile da realizzare ed estremamente chic, la coda bassa è l’acconciatura del momento.

Vista durante il fashion month da poco terminato, durante concerti ed eventi mondani, la coda bassa è l’acconciatura del momento! Declinata in versioni differenti che risultano però semplici da riprodurre ed estremamente chic.

Portata con riga laterale e forcina in vista come nella sfilata di Prada o nella versione vista durante la sfilata di Marco De Vincenzo con effetto “wet” il risultato è decisamente d’effetto.

Capelli (lunghissimi) raccolti in una coda bassa con riga centrale per Rihanna che ha sfoggiato l’acconciatura sia durante il Global Citizen Festival, che per la presentazione Fenty x Puma durante la settimana della moda parigina.

Impeccabile con capelli liscissimi raccolti anche Adriana Lima che ha scelto di impreziosire il look con meravigliosi orecchini.

Coda bassa anche per la influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni, che sul suo account Instagram condivide uno scatto backstage di un editoriale.

Personalmente preferisco la versione con riga laterale e per realizzarla ho seguito pochi semplici step.

Per preparare i capelli ho utilizzato la linea “Liscio Spaghetto di Diego Dalla Palma”, in particolare lo shampoo e la maschera facilitando il lavoro di styling.

In alternativa alla linea di Diego Dalla Palma suggerisco l’utilizzo della maschera Smooth Infusion – Smoothing Masque di Aveda che ha effetto lisciante e anti-crespo.

Prima di utilizzare la piastra ho applicato l’ Incroyable Blowdry un prodotto termoprotettore che permette di proteggere i capelli dal calore e ad effetto anti-crespo.

Dopo aver pettinato i capelli con riga laterale ho raccolto i capelli in una coda bassa et voilà … acconciatura terminata!