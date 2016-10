Colore capelli 2017

Con la testa non stiamo mai ferme e non parlo solo dei mille pensieri che giornalmente la affollano, parlo del colore dei capelli.

Come abiti e accessori anche i capelli, come tutti gli anni, seguono la moda. Ma quali sono i colori per i capelli che la moda ci proporrà per l’autunno inverno 2016-2017?

Per l’autunno inverno 2016-2017 tante sono le novità sulle tendenze dei colori dei capelli, come dimostra la moda dei capelli colorati come l’arcobaleno. Dal blu al rosa fino al grigio, quasi tutte abbiamo sperimentato, almeno una volta nella vita, colori audaci anche solo con una ciocca.

Il biondo virerà su tonalità fredde; dopo il tormentone del bronde, la nuova tendenza è il Biondo California, un biondo meno caldo che vira verso il biondo platino per un colore pieno o con sfumature platino sulle ciocche. E se volete sperimentare ma con moderazione, potete provare i capelli biondo fragola o rose gold, un mix di rosa e oro che ricorda le sfumature dell’alba.

Le castane potranno sperimentare nuovi riflessi. I castani, infatti, si dividono in molte nuances tutte da provare, anche se prevalgono tre tinte: il caffè, il cioccolato e il castano liquirizia, uno dei più richiesti.

Le rosse saranno come sempre protagoniste. Tra i colori capelli 2017 ci sono sfumature forti e grintose come il broux, il cherry brombe e il ronze, una sfumatura particolare di rosso ramato chiaro.

Voi quale sceglierete?