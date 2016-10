Colore capelli 2017: tu che colore scegli?

Il tema capelli per noi donne è di estrema importanza. Tagli, acconciature e colore se non sono scelti con la dovuta attenzione in base ad alcune caratteristiche fondamentali, come il colore del nostro incarnato o la forma del viso, una volta applicate possono rivelarsi parecchio deludenti. Io stessa da sempre castana scura e con pelle chiara, parecchio tempo fa decisi senza pensarci troppo sù di farmi bionda! Vi tralascio i particolari, diciamo che il biondo non fa per me.

Ciò però non mi demoralizzò più di tanto. Il biondo non sarà il mio colore, ma tante altre sfumature sì! Super felice che questo 2017 ci porti tante idee per il colore dei nostri capelli.

I castani saranno tra le colorazioni che più di altre avranno soluzioni molto interessanti. Saranno top le sfumature ramate ed ancora sulla cresta dell’onda il cherry bombre, che ho già sperimentato personalmente. Consiste in una base castana scura da dove escono sfumature di rosso più o meno intense specialmente verso le punte. Lo adoro!

Ma se volete veramente stravolgere il colore dei vostri capelli e provare qualcosa di super trendy allora scegliete il rosa! Anche meglio se accompagnato da sfumature biondo chiaro. Sarete super alla moda per questo 2017 in fatto di colore per capelli!