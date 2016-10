Frangetta: hot quest’inverno!

Eh sì! La frangetta, che non è mai in realtà passata di moda, sta tornando a farsi acconciare da molti parrucchieri. Anche molte celebrities come Ariana Grande o Jessica Biell hanno scelto questo hairstyle per rinnovare il proprio look. Se state pensando di farvela anche voi, ecco a chi sta bene e come sfoggiarla.

Innanzitutto, mentre negli anni ’90 la frangetta veniva portata dritta e vaporosa – soprattutto dalle giovanissime – oggi non va più di moda, specie se tagliata in maniera rigorosamente para e netta.

La frangia lunga e liscia in stile anni ’60, è consigliata a chi ha una capigliatura liscia e fina. Se si hanno dei visi molto lunghi, non riuscirà però a valorizzarli molto, difatti starà meglio su visi perlopiù quadrati o triangolari.

Poi c’è la frangia irregolare, quella portata ”sfilzata”,dove non si ha un taglio preciso e rende il look più sbarazzino. Questa sta bene a tutti i visi, specie a chi ha dei lineamenti irregolari. La frangia super corta ringiovanisce il viso e rende migliore un taglio di capelli corto. Ha anche la capacità di rendere un po più sottile un viso tondo poiché fa intravedere una fronte più ampia con questo hairstyle.

La frangia simpaticamente detta ”a tendina” quella cioè che si apre al centro della fronte e cade all’altezza degli occhi in modo più o meno scalato, è perfetta per enfatizzare gli zigomi e sta benissimo sui visi ovali o rotondi.

Ma se siete ancora indecise se fare o meno questo taglio, bé allora vi consiglio di acquistare una frangetta finta con tanto di clip da mettere e togliere quando si vuole e scelta non solo in base al proprio colore di capelli ma anche se la si vuole più o meno lunga. Insomma, così facendo alla domanda ”ma starò bene con la frangetta?” avrete risolto il problema!