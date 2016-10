Capelli: quest’autunno non ci sono trend ma stili

Perché i capelli e gli styling dovrebbero essere soggetti alle mode stagionali quando invece raccontano la storia del viso di chi li porta? Questa è la domanda che si è posto Samuel Milotic, fondatore e Direttore Artistico del brand bn°1, con saloni a Milano, Piacenza e Latina. La sua risposta? Creare stili e non tendenze, “contemporary” e non collezioni.

«Le persone non indossano solo quello che va di moda – afferma l’hairstylist – i look sono sempre più genderless, i capelli vanno di pari passo agli abiti per dare vita a un’immagine di sé che non è in funzione di una collezione ma rifflette lo stato d’animo. I capelli fanno parte del codice di bellezza che ci portiamo dietro e che va al di là del tempo e dello spazio».



Per l’autunno-inverno 2016, Samuel Milotic ha realizzato “The Contemporary 01″, ovvero un mood evergreen, senza genere e senza età, dedicato unicamente alle persone e alla loro unicità. «Il volto anticipa l’hairstyling perché ogni faccia ha il suo capello – spiega Milotic – le colorazioni, i tagli, i volumi appartengono a un carattere, a un personale modo di vivere il proprio stile. Così ciò che conta è un’acconciatura che stia bene, che si adatti all’anima e non agli stereotipi imposti».

Da questo concept nascono BangBang, Rebel e Ice Blond, che sono stili di portare i capelli, attitudini, inclinazioni personali.

BANGBANG

Una rivisitazione del long bob, con lunghezze bombate ma texturizzate per dare movimento, e frangia strutturata, leggermente sfilata al centro, per lasciare intravedere la fronte. A chi sta bene: ai visi triangolari, poco scavati e con zigomi dolci perché ci pensa già il taglio a portare i volumi verso l’esterno.

REBEL

Più che uno styling è una non pettinatura che deve nascondere il tocco del parrucchiere. Una piega non impostata ma armonica, che si realizza con la tecnica del twist, ovvero l’asciugatura dei capelli arrotolando le ciocche a torchons. La resa è come quello che dà il diffusore, ma effetto tre giorni dopo. Lo stile Rebel può essere declinato anche in HOT REBEL, con ricci più stretti e definiti, per un look dall’anima femme fatale, e SWEET REBEL, uno stile ribelle addolcito da una treccia che accarezza la fronte e di cui non si vede la fine. Il colore da abbinare: Natural Framing, una tecnica che consente di schiarire o scurire solo le parti che incorniciano il viso. A chi sta bene: sul viso tondo è meglio scurire le ciocche laterali e schiarire la parte centrale, mentre sul viso ovale o allungato si scurisce il centrale e si riempiono con luce naturale i lati.

ICE BLONDE

Una colorazione decisa, spigolosa, che come il bianco e il nero va al di là delle tinte caratterizzanti di ciascuno di noi. A chi sta bene: a chi ha la arnagione chiara, gli occhi azzurri o grigi. Da abbinare a un taglio destrutturato.