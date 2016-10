Diradamento dei capelli? Ecco le acconciature da evitare

Ogni giorno perdiamo in media dai 70 ai 150 capelli, tanti, ma tant’è che neanche ce ne accorgiamo. Capita però in periodi in cui siamo più stanche o stressate che la quantità di capelli in caduta libera aumenta… E andiamo nel panico.

Niente allarmismi, sono situazioni temporanee che si risolvono entro qualche mese.

Le cause della perdita dei capelli

Per prima cosa, è importante capire quali sono le cause della perdita dei capelli. In linea generale i fattori che favoriscono la perdita sono un’alimentazione sbilanciata, lo stress, i cambiamenti di stagione e gli sbalzi ormonali, come gravidanza, allattamento e menopausa. Inoltre, non va trascurato la carenza di ferro, che causa spesso della perdita del capelli.

Quali sono i rimedi più efficaci?

La partenza è una alimentazione, ricca di omega 3, proteine e vitamine. Eliminare alcool, fumo e limitare gli zuccheri.

Mattino e sera fai un massaggio circolare con i polpastrelli sul cuoio capelluto per riattivare la microcircolazione.

Lo shampoo va fatto con prodotti specifici e delicati, ricchi di zinco e vitamine. Come la linea Phytologist di Phyto che agisce simultaneamente, con lo shampoo e il trattamento, sui 15 fattori biologici coinvolti nelle fasi di crescita e caduta dei capelli.

Lava i capelli al bisogno: se al tatto appaiono oleosoi, è il momento di un lavaggio. La presenza di sebo e polvere sulla cute, blocca il follicolo con conseguente rischio di caduta.

Acconciature da evitare e lo styling da preferire

Attenzione, innanzitutto, al phon. Il caldo stimola la ghiandola sebacea e l’eccessivo caldo indebolisce i capelli. Quindi, evita tutti quegli styling che hanno bisogno di parecchia aria calda per fissare la piega.

Evita di lavorare troppo i capelli con spazzola e phon.

Evita di utilizzare arriccia capelli, ferri troppo caldi che oltre che seccare la fibra capillare possono riscaldare e irritare il cuoio capelluto.

No a chignon troppo stretti, sì a raccolti di capelli morbidi: ti aiutano anche a nascondere eventuali zone con meno capelli e ad ottenere un effetto volume maggiore.

No a code di cavallo alte che tirano i capelli e li indeboliscono ulteriormente.

Sì a code di cavallo basse, a patto che siano legate da un nastro elastico morbido.

Quando si perdono capelli, la regola da preferire è quella di non strapazzare molto i capelli, asciugarli con un flusso di aria tiepida, a testa in giù, lavorandoli solo con le mani.

Ultimo consiglio, cercare di vivere questo momento senza troppa ansia. I capelli ricresceranno più forti di prima!