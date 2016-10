Tagli capelli medi: copia i look delle star

Il momento d’oro dei tagli medi o meglio dei “bob” continua, perciò se avete voglia di cambiare look ecco qualche suggerimento.

Trend per l’Autunno/Inverno 2016: il “BOB” obviously… allora ecco qualche spunto per scegliere la versione che più vi si addice.

Le varianti scelte sono moltissime, dal caschetto più classico, ad una soluzione con scalatura, frangia o ciuffo, più o meno lunghi. E poi beh, c’è da sbizzarrirsi con lo styling!

Personalmente sono una grande fan del “wob“, (wavy bob), portato con riga laterale esattamente come quello scelto questa primavera da Kim Kardashian, nonché look abituale della sorella Kendall Jenner, o anche nella versione più corta come quello scelto della bellissima modella Shanina Shaik.

La versione presentata da Karlie Kloss prevede la frangia e lasciate che vi dica che ha fatto bingo..infatti la frangia è un altro dei trend per questo Autunno/Inverno.

Molto più audace il look di Jourdan Dunn cortissimo e con le punte grigie… stupendo ma un po’ impegnativo a mio parere.

Quando si parla di “bob” è impossibile non parlare di lei… Taylor Swift, che da anni interpreta e re-interpreta questo tipo di taglio. La versione che più preferisco della cantante è quella biondo platino con scalatura e ciuffo.

Vi state chiedendo se questo tipo di taglio sarà un trend anche per il 2017?

La risposta è sì … e diventa rock!

Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo vedremo ancora molte star scegliere un caschetto destrutturato, molto scalato la soluzione perfetta per chi ha capelli mossi e/o ricci.