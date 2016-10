Scegliere l’acconciatura per il matrimonio è uno step importantissimo: trovare il look che valorizzi il proprio viso e la propria fisicità è un’impresa che mette in ansia quasi tutte le future spose. Un trend molto in voga e che ben si adatta a molteplici styling è quello dell’utilizzo di fermagli per impreziosire raccolti, semiraccolti e affini.

La scelta del tipo di fermaglio, tuttavia, è delicatissima, perché il rischio della “caduta di stile” è dietro l’angolo. Quali sono i fermacapelli più glamour? Ecco qualche idea da cui prendere spunto:

La natura gioiello. Foglie e fiori dorati, argentati o ramati… La natura veste il capo nuziale con raffinatezza grazie a fermagli finemente decorati con intarsi luminosi, ma mai troppo appariscenti. Optate per lavorazioni sottili, dal sapore artigianale-luxury, perfetti per fissare una mezza coda o raccolti morbidi.

Di fiori freschi. I fiori freschi a fermaglio sono particolarmente strategici (li fanno su ordinazione) perché restano più ‘fissi’ rispetto ai fiori posticci. Sono l’ideale per completare acconciature mosse boho-chic e super romantiche.

Piume leggere. La piuma è sinonimo d’eleganza e raffinatezza, soprattutto se pare posata sul capo quasi per caso, a incorniciare un’acconciatura retrò. Sceglietela anticata, in bronzo o argento, o ancora bianca, magari incastonata in un piccolo fermaglio-jewel con delle perline. Effetto wow garantito!

Diadema di luce. Pettinini e fermagli con soggetti brillanti e luminosi da fissare sulle acconciature per un look da principessa. Un top trend? Motivi decorativi che si ispirano all’Antica Grecia, con foglie di vite, bacche e fiori mediterranei.