Zucca, vaniglia e cioccolato, non sono gli ingredienti per un nuovo dolce ma solo le sfumature più trendy in fatto di colore capelli autunno 2016. Le chiome, lunghe o nella versione short bob, diventano multi sfaccettate e golose. Anche per i capelli corti queste tendenze colore sono perfette perché conferiscono una marcia in più a tagli sfilzati e pixie cut.

Biondo cenere o vaniglia?

Nell’autunno 2016 i capelli biondi tornano in auge: sono molte le tonalità tra le quali scegliere, adatte a tutte le personalità e carnagioni. Ecco che in questa stagione, per le bionde addicted, le sfumature più richieste saranno quelle del biondo cenere o del biondo dorato. Per le donne con la pelle molto chiara il biondo ghiaccio è ancora una delle soluzioni più felici mentre, per quelle con la carnagione più scura, l’ispirazione potrebbe essere l’eterna Marilyn Monroe e il suo biondo vaniglia. Un classico, un colore pieno, lucido e sempre interessante. Se la base dei capelli è il biondo scuro, la tonalità grano in stile Giselle è quello che ci vuole per un tocco di luce grazie al balayage.

Riflessi castani caldi e avvolgenti

Il castano del momento? Quello dei pieni del caffè, del cioccolato e del legno scuro senza scordare i riflessi caldi del rame. Ma facciamo ordine nella carta colore capelli autunno 2016. Il castano sfumato è ancora uno dei colori preferiti da molte donne, seguito subito dopo dal castano riflessato tono su tono con le schiariture. Se il nero vi spaventa il castano scuro è un’ottima scelta a patto che la pelle del viso sia olivastra.

Riflessi pumkin, la novità di stagione

I capelli rossi continuano ad essere quelli più amati da molte star e non solo. Donano carattere e riescono sempre a stupire con la ricchezza di riflessi che apportano alle chiome. Il rosso rame è una delle tonalità che più vedremo nelle riviste e in città ma per qualcosa di nuovo non c’è che il rosso pumkin o zucca. Perfetto per le donne con le carnagioni chiare, magari anche con occhi chiari, questa tonalità speziata sarà un vero trend nelle prossime settimane, sia che si opti per un colore pieno che per delle sfumature.