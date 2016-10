Capelli: tendenze tagli e styling per l’autunno e inverno 2016-‘17

/ -











































































































































































































Con i capelli di stagione si gioca con maxi volumi anni ‘80, raccolti scompigliati, frange, scalature decise, colori mélange ed effetti color block. Una commistione di stili che vede emergere una tendenza, in particolare, ovvero il ritorno al passato: dagli anni ’60 ai ’90, gli hair stylist hanno cercato di reinterpretare le suggestioni degli ultimi decenni, che hanno lasciato un’impronta netta nello stile e nella cultura. Ecco allora chiome effetto wild parzialmente domate da intrecci, code in stile rockabilly che diventano frange e volumi architettonici per raccolti super glamour. «Ho voluto creare un percorso che va dagli anni 60 fino agli anni 80 e riflettere sulla nascita di questi ultimi, lavorando su una rivisitazione in chiave contemporanea della storia», afferma Christophe Nicolas Biot, Global Ambassador Wella che ha delineato gli hairlook di Mitù. Un ventaglio di hair design in cui la donna dà libero sfogo al proprio styling sulle orme di Madonna e David Bowie, con la voglia di non passare inosservata e contrastare i toni grigi della vita con un tocco di eccentricità. Colori miscelati e double face come il biondo cenere che si intreccia a ciocche più calde e naturali esplodono in raccolti cotonati dai volumi alti nella parte anteriore e realizzati con mini-torchons per un effetto geometrico glamour & messy si accompagnano a doppi chignon effetto banana dai differenti volumi, rigorosamente cotonati e accesi da tonalità di colore rosso. Al passaggio dagli ’80 ai ’90 guarda invece la collezione Growing-Up di TheBestClub, scandita dal passaggio da un’estetica glossy a quella anticonformista underground e cheinterpreta con grande equilibrio gli eccessi e l’esibizionismo degli anni ’80 con l’estetica nascente dal carattere rough del decennio successivo. Movimenti fluidi che accarezzano i volti giocano con i colori che si intrecciano in profondità per sottolineare la tridimensionalità dei volumi. James Hair Fashion Club punta invece sulla bellezza interscambiabile fra uomo e donna, dove lui e lei sono ritratti in un seducente scambio di ruoli che non conosce differenze. Biondo platino nel colore, una frangia e un ciuffo scomposti in un’inversione di ruoli che si incontrano e si confondono nel continuo interscambio di stili. Da Framesi protagonisti, raffinati look hair all’insegna della naturalezza con caschetti, bob e corti dal mood audace, personalizzati da frange corte, ora piene ed evidenti ora più lievi, ma anche long bob sfilati, interpretati in versione liscio perfetto, modellati ad effetto wet o disegnati da onde destrutturate e goffrature lievi, seducenti anche nella variante messy di ispirazione grunge o con riccioli e frisé effetto nuvola.

I LUNGHI

Lungo o medio lungo, il trend dell’autunno per Compagnia della Bellezza è il glunge, da portare con o senza frangia, una rivisitazione in chiave glamour del grunge. Le onde si spettinano ad arte, la texture è vissuta, il look è very easy. A differenza del grunge prevede sempre styling molto curati, che giocano su texture diverse e su un mix di onde beach e ciocche liscissime, per un vero stile easy rock. Ispirato invece agli angeli di Victoria’s Secret è lo styling Glamorous, con la chioma rigorosamente mossa, morbida, vaposora, extra curvy, con onde flessuose per una dirompente femminilità. Un taglio invece dal sapore British per Evos, reso unico dalla scalatura pronunciata che crea volume nella parte alta dell’acconciatura lasciando lunghezze e punte libere di muoversi e prendere forma. New romantic la proposta di James Haute Couture, con la creazione di nuovi e intensi volumi ottenuti fermando alcune ciocche che abbracciano il collo con choker di ispirazione gotica. Ma anche capelli lunghi alla pretty baby, con frangetta scomposta e chioma volutamente spettinata dalla texture ruvida e mat, per la nuova Lolita dal carattere ribelle, grintoso e super sexy alla Irina Ionesco. Infine, negli hairstyle lunghi i volumi maxi dai movimenti mossi e naturali vengono esaltati da colori lucidi e multitoner che si accendono di rame e oro sulle lunghezze, partendo da una base più scura.

I MEDI

Sempre per Compagnia della Bellezza protagonista indiscusso per i medi è l’Ob Shag, un trend look che unisce alla grinta dello swag, il taglio scalatissimo anni ‘70 e ’80, la gentilezza del lob che sfiora appena le spalle. L’ob shag trova la massima espressione in chiave messy o curly con frangia piena, dentelé, mossa a scalatura ritmica che incornicia il volto. Lo stile californiano invece fa da padrone nel long bob, un must anche per questa stagione, in versione né troppo corta né troppo lunga, ma scalato dal contrasto di colore tra le radici e le punte. Il giusto compromesso per uno stile audace e raffinato. Per So Glam! By Wella caschetti platino bi-color giocano con effetti chiaroscuri e vengono proposti in versione liscia e bombata oppure morbida con movimenti naturali ma sempre dai volumi maxi. Per Evos Il taglio più iconico del momento si chiama shag e sta spopolando tra le protagoniste del fashion system. Un look che nasce dall’unione di due contrasti: le scalature accademiche e rigorose in contrapposizione all’allure glam rock di ispirazione anni ‘80. Il tocco di stile è dato dalla frangia lunga e folta da portare rigorosamente mossa. I caschetti lisci dalla texture ruvida e mat di ispirazione grunge di The Best Club by Wella, sono graduati grazie a disconnessioni quadrate e sono accesi da pennellate di nuance grano e albicocca rosato per dare profondità allo styling. Oppure vengono proposti in una versione di morbidissimi ricci sostenuti da scalature arrotondate e illuminati da contrasti di toni caldi e freddi, per un risultato colore tridimensionale.

I CORTI

Se fino all’estate il taglio medio per eccellenza era il bob, declinato nelle varie versioni, oggi il nuovo trend vede protagonista il pixie, nella versione long: un finto corto con la nuca allungata, versatile e passepartout che giocando con styling diversi e la lunghezza del maxi ciuffo si adatta a ogni volto. Per Compagnia della Bellezza un’altra tendenza è lo short bob, una versione più corta del bob o del carré da portare con o senza frangia. Super trendy anche nella variante bob geometrico, dalle linee nette e precise, accompagnato da una frangia corta che sottolinea lo sguardo. Di ispirazione anni ’60, diventa una soluzione moderna che ben si presta a esaltare i lineamenti di chi lo indossa. Uno dei must della prossima stagione è il long pixie, un taglio ideale per chi ama le lunghezze ma vuole mantenere la praticità di uno styling corto e iperfemminile. Il volume rotondo e il ciuffo a visiera della proposta icona Country Class di Framesi ricordano un cap da equitazione, evocando uno stile di vita in cui l’eleganza ricercata e la natura spontanea trovano una perfetta armonia. In questo taglio, simbolo della collezione Italian Style Framesi, il colore sottolinea il lungo ciuffo e le basette affilano il viso. L’icona Fantachic di Framesi è invece un taglio corto, dal perimetro geometrico e dal volume liscio. La soluzione ideale per una donna sicura di sé, impegnata e amante delle cose essenziali. E ancora corti vintage alla Liza Minnelli, in un gioco equilibrato di tagli, colori e styling leggermente cotonati in alto, nelle palette colore dei bruni, rame e bronzo che riscaldano l’incarnato.