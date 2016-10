Tagli capelli lisci: tutte le ispirazioni da portare dal parrucchiere!

Alzi la mano chi di voi non è mai andata dal parrucchiere con un ritaglio di giornale: poco importa che fosse Vogue o Cioè… sfogliando le pagine patinate, avevate visto quel taglio o quel colore o quell’acconciatura che vi hanno rubato il cuore: forbici alla mano, ritaglio eseguito!

Vi siete presentate dal parrucchiere con il vostro foglietto… quante volte? E, non importa che fosse un salone di provincia o un grande e famoso salone metropolitano, nel mio caso, la tecnica del ritaglio è valsa sempre. Anche all’estero!

Con l’avvento del digitale, sono gli stessi parrucchieri a proporre cataloghi e idee su tablet… e allora: perché non portare il vostro articolo di Glamour.it? Direttamente salvato tra i preferiti del vostro cellulare?

Tra gli spunti per i tagli di questo Autunno Inverno 2017, cominciamo con i tagli capelli lisci. La questione, come sapete, riguarda anche me! Quindi medie o lunghe che siano le vostre lunghezze (scusate il gioco di parole…), ecco tante idee e ispirazioni per i capelli lisci.

I tagli capelli lisci per quest’anno prevedono scalature (che favoriranno se avete il viso tondo o allungato) o taglio pari (che vi favoriranno se avete il viso molto magro, soprattutto se i vostri capelli non sono troppo lunghi).

Immancabile e coerente con l’aria Seventies che si respira anche nel fashion, la frangia: preferibilmente piena e non troppo corta sarà il perfetto complemento ai vostri tagli capelli lisci.