Tagli capelli Autunno 2016

Il taglio di capelli più adatto per questo Autunno 2016? Ma la frangia, ovviamente! Da portare con un taglio lob alla Olivia Palermo, con un raccolto, con capelli lunghissimi o cortissimi, la frangia è uno dei tagli che non passa mai di moda e che questo Autunno è stato sfoggiato da tantissime star. Delinea subito una forte personalità ed è per chi non ha paura del cambiamento e dei look forti. Insomma, è l’accessorio che mostra chi sei al primo sguardo!

La regola d’oro è che sia “piena”, folta, insomma deve coprire tutta la fronte e deve sfiorare le sopracciglia, a lasciar vedere a malapena l’ombretto.

Ecco alcune idee rubate dalle star per avere una frangia perfetta e, per chi non avesse il coraggio di farla, per simularla.

La frangia bionda di Karlie Kloss è super chic, da sfoggiare proprio come fa lei: con un rosso acceso e trucco leggero sugli occhi.

Ariana Grande la rende ancora più attraente e sbarazzina legando i lunghi capelli in una coda di cavallo. Abbinalo a un rossetto rosa o nudo, per un effetto da vera bambolina.

Gigi è sempre Gigi! E con la frangia ha capito come accentuare la profondità del suo sguardo. Per ottenere un effetto molto rock, basta fare come lei: passare le mani tra i capelli e spettinarli ai lati, per un effetto volume che incornicia il volto!

Se invece non volete dare un taglio netto ma volete cambiare look per qualche ora e creare una frangia artificiale, fate come Kendall Jenner. Create uno chignon e portate avanti la coda dei capelli, sistemandola a mo’ di frangia sulla fronte.

Il tocco make up super chic? Un incarnato chiaro, rossetto rosso e eyeliner spesso. Perfetto come lo porta la beauty vlogger Cosmo by Haley, per accentuare lo sguardo e non appesantire le palpebre.

@mariagraziaceraso