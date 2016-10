Capelli, ricci e corti si può

Guardare lookbook, star e sfilate come ispirazione per nuovi tagli non era molto utile alle ricce, almeno fino a poche stagioni fa. Ora le teste più sinuose e ribelli hanno avuto la loro rivincita conquistando passerelle e red carpet e facendo (ri)scoprire che sì, anche loro possono osare con i tagli e accorciare fino a sopra il mento. Con qualche accortezza: a spiegarle è Luca Colombo, hairstylist del salone Kérastase Luciano Colombo.

La tipologia del riccio deve essere il primo criterio di scelta del taglio: “Se è molto fitto, stile afro, meglio non optare per vie di mezzo e scegliere un taglio lungo o molto corto, pixie. Se invece è più morbido si possono fare anche dei tagli corti”. Come? Una regola che vale per tutti i ricci c’è: non scalare ma sfilare. “Le punte devono essere alleggerite per evitare l’effetto funghetto, ma senza svuotare la testa o il riccio diventa crespo”. Il caschetto? Seguendo questa regola l’esito positivo è assicurato. “Quello che consiglierei io è un taglio con la parte dietro più corta, fino al collo, e la parte davanti più lunga, con le punte ammorbidite”, suggerisce Luca Colombo.

Una volta scelto il taglio bisogna gestirlo e anche per lo styling c’è un segreto di efficacia universale: “Regolare il phon con un’intensità e una temperatura non troppo elevati: anche se ci si impiega più tempo, il riccio sarà morbido senza effetto crespo”. Una volta asciutti, arriva la bella notizia più bella: “Tutti i raccolti si adattano perfettamente al riccio, tanto che i capelli lisci li rendiamo mossi prima di raccoglierli. Inolte, la tendenza vuole che code, mezze code e chignon siano naturali e mai composti e il riccio aiuta a creare questo finish”, spiega l’hairstylist.

Per aiutare a gestirli, Luca Colombo consiglia di trattare i capelli con la linea Kérastase Curl Idéal, una collezione haircare che include diversi prodotti, dallo shampoo alla crema di styling senza risciacquo. Tocco finale: “Due gocce di olio Elixir Ultimate, tutte le mattine, per togliere il crespo”.