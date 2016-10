Tagli capelli Autunno Inverno 2016/2017

Le Fashion Week di New York, Parigi, Londra e Milano sono appena terminate, sulle passerelle si sono già potuti ammirare quali saranno i capelli più cool della stagione fredda. Pronte a scoprirli?

Tra i tagli corti emerge la tendenza del carré netto abbinato a frangia corta. Potrà essere un look rock e wild, come quello di Versace Haute Couture e House of Holland o mascolino e sbarazzino, come quello di Giambattista Valli Haute Couture (sembra proprio che i tagli maschili siano perfetti anche per le donne). In ogni caso il must to have sarà la mia adorata frangia, alla quale non riesco a rinunciare da ormai 10 anni.

Tra i tagli capelli medi, invece, il vero protagonista indiscusso continuerà ad essere il long bob ma con qualche rivisitazione; una meravigliosa e perfetta frangia da studiare a tavolino con il proprio hairstylist.

Un altro taglio medio per eccellenza sarà il wob e il più classico caschetto, entrambi di gran moda, sopratutto se accompagnati da un effetto messy, ossia l’effetto spettinato che il parrucchiere crea con le sue magiche forbici, al fine di rendere le chiome molto più naturali e meno impostate, perfetto per chi è sempre di corsa e non vuole perdere del tempo ad aggiustare i capelli allo specchio.

Un’altra tendenza di stile evergreen che ritorna sono sicuramente i capelli ricci. Fitti, cascanti, pieni, golosi, ma anche onde stile beach waves abbinate a frange altrettanto leggere. Un look dall’effetto molto contemporneo che ricorda molto lo stile ’70.

Ad ogni modo, la frangia, appunto, tornerà uno dei must have più apprezzati della stagione Autunno/Inverno!

Se volete vedere come la porto io collegatevi al mio blog www.monellechiti.com