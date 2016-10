Come rendere il buongiorno meno traumatico

Non c’è bisogno di pensare al lunedì mattina, magari dopo un weekend di piacevoli ma stancanti vizi, per immaginarsi la fatica di un risveglio obbligatorio, cioè quello di circa cinque giorni su sette. E se lo specchio non aiuta, è proprio lì davanti che si trascorre la maggior parte del tempo prima di uscire di casa. Almeno per chi vuole uscire “mascherando” il trauma del risveglio con un look da vero “buon-giorno”. Per aiutare viso e umore ecco cinque mosse strategiche:

1. “But first coffee”: nell’età di Instagram è impossibile dimenticare i preziosi benefici della colazione. Prima il caffè, certo, ma poi anche una colazione varia ed equilibrata, per esempio una tazza di latte o yogurt con i cereali insieme a frutta fresca di stagione. Il tutto accompagnato da qualche bicchiere d’acqua, il miglior modo per svegliare corpo e mente.



2. Vero che Instagram può dare dei buoni consigli, almeno sulla colazione, ma al mattino se si ha poco tempo meglio non aprire per niente i social e tenere lo smartphone a distanza di sicurezza: lo “scroll” può far perdere la cognizione del tempo rubando decine di minuti preziosi a una più utile colazione, doccia e make-up.



3. Il buongiorno si vede dal mattino, quindi se dopo qualche passo e qualche sorso di caffè il cattivo umore non passa, serve una cura più forte: la musica. Tutte le più pigre e le lunatiche dovrebbero avere già una playlist “Salvami tu” pronta per affidare il proprio sentire ai cantanti e alle note più giuste per loro.



4. Lo dice anche Alessandra Mastronardi: svegliarsi presto non aiuta al proprio look e spesso non c’è trucco che possa nascondere occhi gonfi e viso stanco. Ma c’è un vecchio antidoto contro la crisi che rimane di grande efficacia: il rossetto rosso. Fa sentire sexye distrae l’attenzione da un occhio ancora poco aperto.

5. Finite colazioni e make-up arriva il momento più critico, soprattutto per chi non ha capelli lisci e facili da gestire: togliere elastici e mollettoni e sistemare la testa. È proprio pensando a questo problema che Sharon Rabi, per gestire e dare una bella piega ai suoi capelli voluminosi senza doverli stirare tutte le mattine, ha inventato insieme a suo padre la spazzola lisciante Dafni. Nata dopo due anni di studio, la spazzola ha una superficie 3D in ceramica in grado di mantenere una temperatura costante che la rende semplicissima da usare e sicura, regalando risultati immediati senza il rischio di danneggiare i capelli.