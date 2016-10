Trend capelli Autunno Inverno 2016/2017

Vacanze finite e autunno già alle porte. Siete pronte per dare un taglio di moda alla vostra chioma? Ecco alcune dritte!

Se dopo le ferie o comunque l’intera estate i vostri capelli necessitano di un’intervento rigenerante, come non sottoporli alle mani esperte del vostro parrucchiere di fiducia. Ma per quale taglio vorreste optare?

Se avete la chioma folta i tagli drastici non sono l’ideale, specie se temete cambiamenti radicali; per cui potrete scegliere di alleggerire le lunghezze.Se poi i capelli sono anche lisci e fini, in questo caso è ancor meglio scalarli sulle lunghezze specie sulle ciocche davanti. Se invece sono molto spessi, il consiglio è di optare per una scalatura più intensa volendo anche con tanto di frangia, perchè no? tanto non è mai passata di moda!

Se siete fan dei tagli netti, ecco tornare alla ribalta i pixie cut che non devono essere necessariamente iper corti e possono essere arricchiti con tanto di frangia laterale più lunga.

Si può anche portare il carrè lungo da portare che è il taglio medio per eccellenza per questa stagione. Oppure c’è ad esempio il long bob ossia la via di mezzo per gli eterni indecisi tra un caschetto ed una lunghezza di capelli media.

Se avete i capelli molto lunghi stile Rapunzel, udite udite, questo sarà il tipo di chioma predominante per il 2017! Potranno essere portati mossi, appena scalati o con il famigerato frisé.

Come appena accennato, tornerà alla ribalta la frangia da sfoggiare sfilata con un long bob o corta un carré netto. Può essere portata laterale corta o folta, insomma rimane molto versatile!