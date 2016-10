Novità in arrivo per i vostri capelli

Adoro i miei capelli lunghi, ma la tentazione di cambiare e sperimentare nuovi tagli di capelli è tanta! Allora mi sono un po’ documentata su cosa c’è di nuovo in giro per farmi un’idea di come poter cambiare il mio look.

Una cosa è chiara, se non vogliamo dare un taglio netto e troppo drastico alla nostra chioma, saranno top i tagli medi, preferibilmente lasciati mossi e con frangia.

La frangia in generale sarà ancora di gran moda, per tagli su capelli lunghi, medi e corti. In particolare sui corti può essere l’elemento che fa la differenza. Innanzi tutto se pensate ad un taglio corto dovrà essere veramente corto, ma con un tocco femminile dato appunto dalla frangia, lasciata un po’ lunga o girata di lato che andrà ad incorniciare il viso.

Altro must riguardante i tagli corti sarà il carrè con frangia, tra i tagli più trendy di stagione!

Comunque ragazze non c’è niente di meglio che sfogliare una piccola gallery con alcune idee tra le quali scegliere che ho selezionato dal web!

Vi lascio con qualche ispirazione che spero vi aiuti a decidere quale taglio fa più per voi!