Dreadlocks mania!

Se non ve ne foste accorti, stanno tornando alla ribalta i famosi capelli dreadlocks o più semplicemEnte chiamati rasta, direttamente dagli anni ’70. Ma cosa sono realmente e come ottenerli? scopriamo tutto in quest’articolo.

Alla comune domanda cosa sono i dreadlocks, possiamo semplicemente rispondere dicendo che consistono in un vero e proprio aggroviglio di capelli tale, da farli somigliare ad una corda. Ci sono vari metodi per realizzarli, da quello naturale che comporta il non pettinarsi la chioma per un po’ al fine di rendere le ciocche intrecciate tra di loro tanto da spicciarle un domani si cambiasse idea solo tagliandole!

Poi ci sono metodi più artificiali in cui però bisogna stare attenti a non sciogliere i capelli appena fatti quando li si lavano. Questo è indicato specie a chi ha i capelli lisci altrimenti con i metodi naturali ci metterebbe una vita!

C’è poi la permanente specifica per i dreadlocks che, a un elevato costo e va fatto solo da un parrucchiere specializzato essendo un processo chimico molto delicato.

Se poi vi state chiedendo come lavare i dreadlocks quindi prendendosene cura, sappiate che la loro manutenzione è molto importante. Sappiate difatti che i capelli dread temono l’acqua e lo shampoo specie agli inizi. E’ necessario dunque lavarli dopo un mese di quando li avete fatti, anche se comunque dipende da persona a persona. E’ consigliabile usare un olio per capelli che potete trovare in erboristeria per lavarli, al posto di shampoo o altri prodotti schiumogeni. Potete applicarlo massaggiandolo sulla cute, sciacquare e poi fare una seconda passata.

Ultimamente molte star li stanno sfoggiando a partire da Rihanna a Emma Marrone.