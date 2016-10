Tagli corti Autunno 2016

L’autunno è arrivato e con esso tutti i problemi relativi al cambio di stagione. Le imperfezioni cutanee, le unghie fragili e poi loro, l’incubo di ogni donna, i capelli che cadono!

Capita anche a te, vero? L’autunno è la stagione della caduta delle foglie e… dei capelli! Niente paura, è tutto nella norma ma con qualche accorgimento utile e con il giusto taglio di capelli potresti affrontare questa sfida nel migliore dei modi. Pronta a scoprire tutto?

Iniziamo da una serie di consigli beauty per rinforzare dall’interno capelli e unghie e per rendere più luminosa la pelle.

Opta per una dieta sana ed equilibrata. La cura migliore parte dall’interno e consumando nella giusta quantità vitamine, proteine e carboidrati la tue pelle e i tuoi capelli godranno di una nuova vita. Abbonda con frutta e verdura dal colore arancione per la pelle.

Integra. Lo so, qui sopra ti ho consigliato di assumere nella giusta quantità cibi naturali ma una scossa in più non ha mai fatto male a nessuno, giusto? Senza esagerare! Assumi regolarmente Berry Boost di Natural Mojo, io lo trovo formidabile! Una polverina magica (e insapore!) contenente tutti i nutritivi fondamentali di ortaggi e frutta, mixala a yogurt, zuppe o centrifughe (qui ti svelo come stare bene con le centrifughe) e il gioco è fatto!

Rinforza. Oltre ad integrare le vitamine e i nutrienti con Natural Mojo prova anche gli integratori Swiss (non mixarli, mi raccomando!). Io mi sono innamorata di quello per rinforzare capelli e unghie, è sufficiente una compressa al giorno durante o dopo i pasti e in meno di due settimane i risultati sono già visibili: capelli e unghie super sani e forti!

Passiamo ora al topic di oggi: i tagli corti per l’autunno. Sei alla ricerca del taglio perfetto per i tuoi capelli? Sei nel posto giusto!

Prima di proseguire con i trend di stagione non puoi perderti questa guida a quando tagliare i capelli. Infatti esistono giorni migliori di altri per tagliare i tuoi capelli e nella guida ti svelo tutto!

Veniamo al dunque: quali sono i tagli corti autunno 2016? Ti avevo già mostrato qualcosa in questa raccolta di tagli moda 2017. Il taglio corto per questa stagione regna sovrano ed è accompagnato da una nuova, inseparabile amica: la frangia!

Vietati i tagli cortissimi alla maschietto e le rasature estreme, sì invece a caschetti super corti oppure tagli corti e scalati appena sopra le orecchie. Abbinali a ciuffi laterali o a frange geometriche in base alla forma del tuo viso. Qui trovi una gallery di tagli corti per l’autunno 2016.

Spero di esserti stata utile, ti aspetto con tantissimi consigli sulla mia pagina Facebook Alice Cerea!