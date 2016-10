Capelli mossi: come portarli questo inverno

Dimenticate piastre e maschere liscianti, quest’inverno i capelli si portano mossi! Le tendenze per la prossima stagione, infatti, prevedono capelli dall’aria più naturale, spettinati e voluminosi.

I tipi di mosso, però, non sono tutti uguali: da quello più elaborato fino a quello più disordinato, si possono creare tante diverse varianti. Vediamo allora quali sono le migliori opzioni per l’inverno 2016!

Partiamo dal mosso naturale, quello dato dalle classiche onde morbide, facilmente realizzabile con un ferro qualsiasi. Se volete andare sul sicuro è decisamente la tipologia migliore, semplice ed ordinata, un vero e proprio must per questo inverno.

Per ottenere onde naturali si può anche ricorrere ai metodi più comuni, come quello di legare i capelli in due trecce quando sono ancora umidi: quando si andranno a sciogliere si otterranno morbide onde, molto gettonate sulle passerelle delle collezioni invernali.

Infine abbiamo il mosso ispirato agli anni ’40, con onde molto larghe e ben definite. Per ottenerle occorrono un diffusore, una piastra o un ferro e molta, molta lacca!

Qualche tip in più? Asciugate i capelli con il diffusore per creare subito più volume e utilizzate uno spray texturizzante per preparare i capelli alla piega!