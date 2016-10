Capelli lisci, come avere un effetto naturale

/ -





















Siamo nell’era della bellezza naturale, dove il trucco se c’è non deve essere visibilmente costruito, dove un look artefatto viene lasciato solo per i red carpet o, ormai, neanche più per quelli. Basta guardare la tendenza nude e lo sdoganamento di code alte e chignon arruffati che da acconciature da casa si sono trasformati in hair styling chic adatti anche con un abito da sera.

Dal make-up ai capelli l’hashtag di riferimento è #IwokeUpLikeThis, ovvero belle così, con il giusto grado di imperfezione e casualità. Come se fossimo uscite di casa senza neanche guardarci allo specchio.

Ecco perché anche per il liscio, quello troppo costruito dall’effetto piastrato appartiene al passato. Chioma in riga sì, curata e dritta, ma dal mood “giorno dopo”. Come fare? Con una spazzola lisciante come Dafni che permette di controllare e moderare il grado di liscio a seconda della velocità di applicazione.

Visto che si usa come una spazzola normale, per ottenere il liscio naturale basta che pettinate in modo piuttosto approssimativo le ciocche, concentrandovi dove sono maggiormente mosse o crespe. Il risultato? Capelli brillanti, lisci ma non troppo e che sembrano naturalmente vostri. Da sfoggiare come le star nella gallery.