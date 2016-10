Acconciature particolari per il matrimonio

Se desiderate un matrimonio davvero straordinario, perché presentarsi all’altare con un’acconciatura ordinaria? Per fortuna acconciare non è solo un mestiere, ma anche un’arte. Affidate la chioma a mani veramente capaci e… sbizzarritevi con la fantasia! Ecco qualche idea veramente unica:

Una rosa per capello. Le rose nei capelli sono un grande classico, ma se al posto del fiore vero e proprio formassimo delle rose coi nostri stessi capelli? Modellandoli a strati, ciocca per ciocca in un semiraccolto, otterrete delle piccole roselline super chic. Certo, il procedimento è lungo e richiede una grande maestria, ma l’effetto sorpresa è assicurato (ovviamente, sono d’obbligo i capelli lunghi!).

La treccia e il fiocco. Rimaniamo in tema di acconciature creative in cui i capelli prendono la forma di accessori decorativi. Per un look elegante, ma non troppo formale, si può creare un semiraccolto in cui i capelli diventano un fiocco, con tanto di ciocche che danno origine a nastri fluenti. Dal centro del fiocco, infine, fate partire una lunga e voluminosa treccia per impreziosire e riempire la vostra acconciatura.

Il labirinto di ricci. Per questa acconciatura serve che vi facciate fare i boccoli per poi raccoglierli in maniera morbida lasciandoli liberi e voluminosi sulla parte alta della nuca. Dovete fare in modo che vengano raccolti intersecandosi tra di loro, creando un elegante e rigoglioso groviglio.

Treccia su treccia. Per le donne che amano giocare con le trecce, c’è un’acconciatura molto scenografica. Pettinate i vostri capelli con la riga in mezzo e create, usando tutte le ciocche, due trecce, una coi capelli della parte sinistra del capo e una con quelli della parte destra. Fatele poi congiungere in un’unica grande treccia a partire da appena sotto la nuca.

Diva boho. Se siete amanti dello stile rétro e state optando per un’acconciatura boho chic, abbiamo quello che fa per voi. Una coda a più strati che parta da sotto la nuca e lasci morbidi i capelli sul capo, mantenendo sciolti quelli che incorniciano il viso. L’acconciatura deve essere voluminosa e super lucida (gli oli illuminanti sono d’obbligo!).