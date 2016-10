Acconciature floreali per il matrimonio

Il matrimonio si avvicina a rapidi passi e voi non avete ancora deciso su quali accessori puntare per la vostra acconciatura? Beh, decisione sicuramente non facile, ma c’è qualcosa che si adatta veramente a ogni tipo di look: stiamo parlando degli intramontabili fiori! Veri, finti, freschi, secchi, chi più ne ha, più ne metta. Scoprite con noi come utilizzarli al meglio per dar risalto ai vostri capelli e avere un aspetto radioso. Ecco alcune idee:

Rose per una treccia. Se sognate un matrimonio romantico, il must è mixare l’accessorio fiore con l’acconciatura ‘emblema’ del romanticismo, la treccia. Addobbatela con delle rose fresche, ma prediligete tonalità delicate… una rosa rossa stonerebbe con l’atmosfera candida delle nozze! Meglio quindi, rose bianche, gialle o rosa.

Raccolti da un fermaglio floreale. Se avete intenzione di acconciarvi con un raccolto, la scelta top è quella di fissare la pettinatura con un fermaglio floreale. I fiori finti scongiureranno il rischio che la vostra ‘impalcatura’ si disfi durante la cerimonia, perché, ricordate che sostenere una chioma raccolta per una giornata intera (con parenti che vi baciano e vi danno pacche sulla testa!) è impegnativo.

Regina di fiori. Se il giorno delle nozze avete scelto di lasciare i vostri capelli fluire liberi da ogni restrizione, il miglior accessorio è una corona di fiori che vi permetta di mantenere un aspetto naturale. In questo caso sono vivamente consigliati dei fiori freschi (e potete permettervene anche di colorati). L’importante è che l’ornamento sia chic e non cheap, non andate al risparmio!

Profumo di Madagascar. Esiste un fiore talmente elegante da sembrare fatto apposta per un matrimonio: il Gelsomino del Madagascar. Stiamo parlando di un fiore costoso e delicato, da utilizzare tassativamente fresco. L’aspetto particolare lo rende adatto per molte acconciature: potete inserirlo nelle trecce, in un raccolto chic o in un semiraccolto romantico.

Questo fiore è un gioiello. Oltre ai fiori freschi e ai fiori finti, esistono anche i gioielli a tema floreale, sempre in prima linea quando si tratta di riscuotere successi alle cerimonie nuziali. Il rischio, in questo caso, è di incappare in un accessorio pacchiano, ma se avrete gusto nella scelta di un prezioso luminoso e chic da inserire nella vostra acconciatura (consigliatissimi i capelli raccolti e ondulati), sarete splendide splendenti.