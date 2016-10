Sei alla ricerca del taglio di capelli perfetto per iniziare la nuova stagione con la testa a posto? Ottima idea (del resto lo facciamo tutte in autunno!)

Prima di cominciare con una gallery di tutti i tagli capelli 2017 dai un’occhiata ai tuoi capelli, come li trovi? Rovinati? In fase di caduta?

Se è così, opta per un taglio medio o corto e segui questi consigli per rinforzare i capelli.

Benissimo, ora, possiamo partire con tutte le ultime tendenze per la prossima stagione.

La protagonista assoluta, in fatto di tagli, sarà la frangia, da abbinare a tagli medi, corti e lunghi. Sceglila corta o lunga, scalata o alla pari in base al tuo viso. Qui trovi una raccolta di idee moda con la frangia.

Per quanto riguarda i tagli lunghi saranno di tendenza (come sempre) ma non in cima alle classifiche! Scegli un taglio alla pari e opta per il liscio estremo. Qui trovi una gallery di idee per i tagli lunghi e un’acconciatura top.

Passiamo ora ai tagli medi, i re incontrastati per i tagli capelli 2017. In testa, ci saranno ancora loro, bob e lob da pettinare in mille modi diversi per un effetto sempre nuovo. Non perderti questa gallery di tagli medi.

Ed eccoci ai tagli corti. Snobbati da sempre, negli ultimi anni, hanno scalato le classifiche posizionandosi alle prime posizioni. Sceglilo solo se hai lineamenti super femminili e un viso non troppo paffuto. Lasciati ispirare da questa gallery di tagli corti.

Beh, ora che sai tutto sui trend per i tagli non perderti tutti i dettagli sui colori moda 2017 per i tuoi capelli.

Per qualsiasi consiglio, dubbio o perplessità ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea, alla prossima!