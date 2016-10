Capelli 2017: tutti i trend di stagione

Tutti i trend capelli 2017, preparati a cambiare la tua testa letteralmente!

Pronti, partenza, via! La nuova stagione è ufficialmente iniziata e, con lei, sono arrivati tantissime nuove tendenze: dalla moda alle mani, passando per gli accessori fino ad arrivare a loro, i capelli.

Pronta a scoprire tutte le tendenze moda capelli 2017? Ecco una raccolta di tutti i trend per la prossima stagione, prenota il tuo parrucchiere di fiducia e… zac!

Frangia. In assoluto, il top trend per il 2017. Torna e si posiziona in cima a tutte le classifiche. In grado di adattarsi a tutti i colori e i tagli viene proposta sia in lungo che in corto, scalata o pari, in base alla morfologia del viso. Qui trovi una gallery di tagli con frangia.

La lunghezza dei capelli 2017 è media, proprio come per la scorsa stagione. Il bob e il lob (ovvero i caschetti in chiave moderna) sono in cima alle classifiche, sono comodissimi e sono in grado di adattarsi davvero a tutte. Qui trovi una gallery di tagli medi per i tuoi capelli.

Passiamo ora al colore dei capelli per la prossima stagione. Il colore che scala le classifiche è lui, il rosa! Un colore strano, non usuale ma con un grandissimo potenziale! Non ami il rosa? In vetta alle classifiche anche il castano, il rosso e il biondo/argento. Qui ti parlo nei dettagli di tutti i colori moda 2017 per i capelli.

Beh, direi che ci siamo! A proposito di trend moda per questo 2017 non perderti assolutamente tutte le tendenze make up 2017 e le nail art in voga.

Ti aspetto sulla mia pagina facebook Alice Cerea con tantissimi consigli utili,

Alla prossima!