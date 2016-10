Acconciature trendy Autunno Inverno

Quali saranno le migliori acconciature per queste stagioni? Scopriamole in quest’articolo! Al primo posto troviamo gli chignon da indossare sia spettinati che ben tirati. Non passano mai di moda e sono delle ottime solzioni salva occasioni.

Anche le code non tramontano mai ed ora saranno maggiormente arricchite da accessori quali pietruzze, elastici geometrici e molto altro, giusto per non passare inosservate!

Le trecce, come rinunciarvi! Saranno perlopiù indossate come coroncina per adornare la nuca come fosse un cerchietto, oppure anche in stile boxer braid tanto gettonate anche nella scorsa stagione.

Se pensate di aver abbandonato insieme all’estate anche l’effetto beach waves, sappiate che andrà di moda anche questo prossimo inverno.

Saranno invece meno in voga i capelli super lisci ( quindi la vostra chioma vi ringrazierà per averle dato un po di tregua dalla piastra!).

Torna altresì alla ribalta il frisé così come già preannunciato dalle sfilate di Parigi Haute Couture Autunno/ Inverno 2016/17. Il frisè già da quest’estate si era intravisto anche tra alcune celebrities. Potete scegliere di usarlo sulle lunghezze con tanto di frangetta liscia oppure solo su qualche ciocca giusto per conferire un’effetto ondulato quasi riccio.